謝君豪60歲生日 偕半百好友開派對 劉嘉玲毛舜筠陪切燒豬 (15:47)

謝君豪今天（23日）60歲生日，日前開派對慶祝，獲半百圈中好友到賀，包括劉嘉玲、毛舜筠、鄧麗欣、王丹妮、廖子妤、谷德昭、張達明、陳國邦、何啟華、栢天男、魏浚笙、梁仲恆、黃愷傑、范振鋒、林小明、江志強、邱禮濤、吳煒倫等，場面星光熠熠。派對現場擺出謝君豪多年來的作品海報，backdrop更以其名字「君豪」寫上「君臨天下，豪戲連場」。

謝君豪電影成績突出，兩部電影《毒舌大狀》及《明日戰記》同時打入港產片十大。他在台上感謝眾好友參與派對時說︰「這麼多年在舞台上跟各位觀眾見面，今年非常幸運有不同的作品，又可以跟各位世叔伯打招呼，一時要拯救地球，一時要揸的士，一時又要打官司，覺得既過癮又開心。感謝大家、電影公司、各位老闆以及伙伴們給我合作機會，相當榮幸，希望日後有更加多的合作機會。我現時已踏入可用樂悠卡以兩蚊搭車的年紀，真心覺得好正。不過，我仍然抱有夢想，在追求理想的過程尋求自己的人生同樣相當重要，大家共勉，我們彼此努力。」

派對上，謝君豪親自獻唱外，何啟華、廖子妤、王丹妮及魏浚笙也有上台高唱生日歌。眾人及後又送上一隻大乳豬賀壽，毛舜筠及劉嘉玲陪謝君豪一同切燒豬蛋糕。廖子妤、王丹妮介紹自己的禮物，大家都讚有心思。王丹妮說︰「上網找照片沖印出來剪貼，將豪哥歷年來演過的角色都放進相框內，當然少不了《毒舌大狀》，整整花了一晚時間親手製作。」廖子妤知道謝君豪喜歡小酌一番，挑選了一支既有外表，又有伯爵茶清新香味的氈酒。魏浚笙除了送出香檳，還特意訂製一個新的手機殼送禮。

謝君豪切燒豬時眼泛淚光︰「大家陪我過這個生日，有點感觸、感動。其實我很久未有在香港跟觀眾見面，這大半年來有數套作品相當開心，喜見大家都接受，相當感謝各位﹗踏入60歲，其實數字只是個標誌，30、40、50歲，每個數字都有它的意義，直到60歲覺得自己再長大了點，但就不是個老成持重、德高望重的老人家，最緊要是保持青春、年輕及激情的一團火。現時希望再開拓一些新的興趣，例如攝影。今日收到的禮物大部分都是酒，其實我只可小酌，不算是好飲得之人，但相當感謝大家送禮。今年買了一部新電話送給自己，特別多謝Jeffrey（魏浚笙）送了手機殼給我，個殼很潮，很多謝他。」

（即時娛樂）