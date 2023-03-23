葛民輝親製張國榮頭像紀念一代巨星 文雋做「哥迷」珍藏雜誌封面 (18:37)

港鐵聯同美紙於香港站舉辦《你在我心張國榮20年創作展》，多名圈中好友出席，包括葛民輝（阿葛）、陳幼堅、文念中、文雋等，一眾「哥迷」及好友均借出珍貴的張國榮收藏品，葛民輝更製作張國榮雕像成為焦點，葛民輝一本正經細訴跟哥哥點滴：「我同哥哥比較少合作，因為佢後期再出唱片時，都少去電台做訪問，最衰我又唔係袁靚靚（袁詠儀），冇得同佢《金枝玉葉》！」

阿葛表示製作哥哥頭像，花了兩周完成，雖與哥哥未算熟絡，但從梅姐（梅艷芳）口中知道，哥哥的工作態度，所以相當佩服他，值得後輩學習。

文念中表示最難忘與哥哥在阿根廷拍攝《春光乍洩》的時刻：「因為在拍攝中途，我要趕回香港準備婚禮，哥哥得知消息後，肉緊地將我抱實，替我高興之餘仲講笑話『我哋都好想結婚。』早前我執嘢時搵到張3R底片，原來係我哋同哥哥在阿根廷合照，呢張相真係好緊要。」

展覽於港鐵香港站C出口附近舉行，哥迷可免費入場參觀，林敏驄借出《無心睡眠》填詞手稿、谷德昭則提供拍攝《家有囍事》、《花田囍事》、《戀戰沖繩》時的合照，而文雋一直收藏大量張國榮封面雜誌及書籍，這次展覽更借出《愛火》及《有誰共鳴》簽名白版黑膠唱片等，成為入場人士「打卡」熱點：「我其實收藏80、90年代巨星嘅封面，因為呢幾年疫情，令我有時間可以執下啲收藏品，好好彩都保存得好靚。」

同場的陳幼堅表示家中有專櫃收藏哥哥唱片封套，笑言展場不夠大，未能一一展出：「當年華星年代我哋唔係太熟，但佢都會邀請我上屋企食飯，佢真係好重感情！」

（即時娛樂）