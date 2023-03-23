金像獎「最佳導演」「新晉導演」候選人拍特刊 韋家輝陳詠燊何爵天造型照曝光 (18:45)

香港電影金像奬協會今天（23日）發放獲提名第四十一屆香港電影金像奬「最佳導演」及「新晉導演」候選人的獨立造型照。

本屆「最佳導演」最後五強包括《神探大戰》的韋家輝、《給十九歲的我》的張婉婷﹑郭偉倫；《正義迴廊》何爵天、《窄路微塵》林森及《飯戲攻心》陳詠燊；何爵天、林森及陳詠燊亦同告入圍本屆「新晉導演」獎候選人之列，他們將連同《白日青春》劉國瑞及《明日戰記》吳炫輝角逐此殊榮。

無獨有偶，本屆幾位「最佳導演」候選人，均不只獲得一項提名，陳詠燊更是本屆香港電影金像奬獲得最多提名的候選人，除了憑《飯戲攻心》競逐「最佳導演」、「最佳編劇」和「新晉導演」外，由他填詞的《飯戲攻心》電影主題曲，亦獲得「最佳原創電影歌曲」提名；韋家輝及劉國瑞分別自編自導《神探大戰》及《白日青春》，而成為「最佳編劇」候選人；郭偉倫則以《給十九歲的我》，與陳序慶同獲提名「最佳剪接」。

韋家輝曾兩次膺金像奬「最佳編劇」，但過去四度與杜琪峯聯合導演，獲「最佳導演」提名卻與獎項擦身而過；他今年憑執導《神探大戰》已先後獲得「香港電影評論學會」及「香港電影導演會年度大獎，獲選為「最佳導演」，下一個目標是在香港電影金像奬摘下其首個「最佳導演」獎座。

從事視覺效果師多年的吳炫輝，曾3度登上「金像奬」頒獎台，分別在第廿六、廿七及廿九屆榮獲「最佳視覺效果」獎。多年後他轉任導演，即取得亮麗成績，首部電影《明日戰記》錄得8000多萬票房，是去年2022年票房冠軍，也是港產片有史以來，第二高票房的電影。

（即時娛樂）