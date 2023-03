next

李璨琛(Sam)和老婆梁志瑩婚後育有兩女,分別是Lucy(李元元)和上月23日出世的細女Sucy,今天(23日)剛好是Sucy滿月,梁志瑩今晚在社交網貼出B女照片,當中不乏B女可愛搞笑照片,梁志瑩還透露B女中文名叫李斐斐,有網民問她:「遲啲會唔會開新ig,例如sucy is great, sucy is fabulous, sucy is super?」

相關新聞:Sucy學家姐Lucy唔肯瞓覺 阿媽出招對付 嘆一山還有一山高

(即時娛樂)