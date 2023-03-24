隱形戰隊｜劉佩玥少拍打戲壓力大 練習不眨眼致發忟憎 (14:33)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（23日）播出第14集，POTT隊員辛曉明（吳家樂飾）女兒芷瑤（關嘉敏飾），深信父親當年為工作不理家庭，一直為此耿耿於懷，之後再因誤會曉明忘記母親死忌，大吵一場後離家出走，最後更成為壞人Michael（袁鎮業飾）目標。察覺有異的瑤瑤逃命時，收到曉明來電，立即哭着求救，可惜最終還是遭Michael迷暈。

為搗破拐賣少女集團，Shadow（劉佩玥飾）及邢風（劉穎鏇飾）假裝被迷暈混進被拐少女群，趁恐怖分子離開後馬上行動，竭力調查線索。此時其他被拐少女陸續醒來，混亂間發出巨響引來恐怖分子注意。預告片見兩人持槍帶領一班女孩逃離現場時，與12恐怖分子展開槍戰，更和裏應外合Ocean（馬國明飾）及Cool Sir（陳山聰飾），與悍匪們展開貨櫃穿梭追逐戰。

甚少接觸打戲的劉佩玥笑言：「我拍親Jazz（監製文偉鴻）劇，好多人都話『點解你又唔使打』、『點解又係人哋救你』，但喺《隱形》入面，我係好打得，係神槍手。我喺呢兩方面經驗少，用槍方面係零，所以每次拍打戲都好緊張。演員同武師溝通、練習，好多時就係拍攝嘅時候，時間唔多，但係要做到一定要求，壓力高，都係盡量去做。好多謝武指、替身，佢哋真係勞苦功高，好畀到支持我。」

劉佩玥說自己每逢開真槍都忍不住眨眼︰「我好耐未試過做唔到某啲嘢而發忟憎，但冷靜同反覆練習過後終於做到，好開心今次突破到自己，亦好感恩拍檔同監製好有耐性，畀我反覆練習。」

（即時娛樂）