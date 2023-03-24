解風東京｜杜如風淺草求姻緣 盼勿再遇上壞男人 (15:07)

杜如風（Helen）主持的J2台旅遊節目《解風東京》今晚（24日）播出最後1集。她在昨晚一集為觀眾介紹位於淺草、被喻為招財貓發源地、專門求姻緣的今戶神社。Helen在節目中教大家參拜日本廟的正確做法，她畫繪馬時寫下「不要再遇上壞男人」的心願，並有感而發表示︰「一生遇到太多壞男人，係時候畀番個好男人我喇。」Helen接着介紹位於下北澤世田谷一間主打和牛扒三文治的餐廳，300g的和牛賣1850日元（約109港元），分量夠兩個人食。

今晚最後一集，Helen介紹位於東京都港區的超隱世日本饅魚飯店。她試了賣3500日元（約200港元）的極上鰻魚飯，鰻魚咬入口脆卜卜。Helen解釋︰「鰻魚一般都係蒸完先燒，呢度係用關西做法，係全條由生燒到熟，所以特別脆卜卜，仲有好大陣焦味，好似食緊叉燒最香、最燶個部分。」她接着試食鰻魚三吃套餐，除了原先食法，還有加入漬物及茶漬兩方法。Helen最後到訪要早上8時半排隊、攞飛、填資料、揀時間及交訂金的人氣Pancake店。

Helen受訪時談到她寫在繪馬上的願望︰「之前遇親都係壞男人，幾個男友都偷食。」節目今晚最後一集，她自言好的節目特別快播完︰「有唔捨得因為做得好辛苦，身邊朋友讚嘅多，可能耐冇睇到我出鏡。開心囉，依家諗緊添食，不過未有頭緒。」Helen歡迎各位提供拍攝地點供她參考，又表示《解風》由前期製作到出街，要花5個月時間，請觀眾要有耐性。講到今次的最大得着，她說︰「無買爆銀包，仲有剩錢返香港，媽咪都讚我乖。」

（即時娛樂）