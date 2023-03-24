廉政狙擊｜黃智雯入行15年首接死亡角色 為救胡定欣變替死鬼 (16:12)

無綫劇集《廉政狙擊》一直盛傳結局死得人多，昨晚（23日）及今晚一集先後有兩大重要角色死亡，分別是奸變忠的畢Sir（陳展鵬飾）及全劇最純品的家晴（黃智雯飾）。昨晚劇情講述以凡（吳卓羲飾）懷疑屠敏（胡定欣飾）利用家晴調查自己，因而向家晴提出分手。大受打擊的家晴潛入屠敏辦公室翻看機密文件，並將重要證據偷拍給以凡。知道遭好姊妹出賣的屠敏，與家晴發生爭執，並叫家晴離開以凡。另邊廂，以凡及卓廷光（黃智賢飾）得悉遭屠敏設局，廷光找人打斷屠敏另一隻腳。千鈞一髮之際，家晴趕到救起屠敏，混亂間被鐵鎚打中重傷昏迷，延至今晚一集傷重不治。家晴臨終前，屠敏、子峰（黃宗澤飾）、繼明（王浩信飾）及曉山（蔡思貝飾）齊集醫院送別，惟家晴最期待的以凡一直未現身，家晴最終哼着《友共情》離世。

原來家晴生前錄了一首以「友情」為主的歌曲送給子峰、繼明、以凡及屠敏，歌曲將於今晚一集播出。劇組為此找來負責《廉政》所有配樂的音樂人莊冬昕，為黃智雯度身訂做歌曲。黃智雯表示錄音時興奮又緊張︰「當我知道有屬於自己角色嘅原創歌真係好開心又好榮幸﹗我未試過喺原創劇入面唱歌，仲要係原創歌曲，所以入到錄音室又興奮又緊張。其實首歌唔係好長，旋律好簡潔有文青感，我收到嘅指引係錄出嚟要完全唔係黃智雯，要有種台灣小清新嘅感覺。」

她表示錄音過程順利，花了4至6個小時就完成，並獲工作人員讚賞可以出道做歌手。黃智雯說︰「我都希望將來如果真係有機會唱歌，會有新嘅感覺畀到觀眾。拍劇咁多年會有框框，希望透過唔同嘅角色或唱歌，將唔同嘅面向帶畀觀眾。」談到全劇最深刻場面，她直言是家晴離世一幕。入行15年，原來今次是黃智雯首次拍攝會死的角色，她說︰「我今次係第一次個角色會死，我覺得佢係帶住遺憾離開，因為佢去到最後臨斷氣時，依然希望以凡會出現。我記得我喺現場同導演講，方家晴一生就係一個『情』字，親情、友情、愛情，仲有音樂，都係佢人生重要一部分，所以提議佢唱住《友共情》離世。家晴窮盡一生就係希望搵番呢幾位朋友，唱住歌，佢會完結得好有記憶點，亦都好代表到家晴嘅一生。」

（即時娛樂）