婁峻碩@五堅情5月麥花臣開騷 壞男孩外表 內心渴望進步 (20:53)

台灣新生代唱作人兼男團五堅情成員之一的婁峻碩（SHOU），將於5月10日假旺角麥花臣場館舉行「婁峻碩 SHOU《BOARDING》個人演唱會 香港場」，婁峻碩將展現他音樂路上的信仰與堅持，讓樂迷見證一場最能代表他的個人首站海外演唱會。

婁峻碩個人演唱會2020年於台北及高雄掀起序幕，兩場門票均被秒殺。睽違3年，SHOU繼續以專輯《BOARDING》為是次音樂會主題，專輯不只詞曲全由SHOU創作，甚至連音樂製作以至專輯企劃，都由他一手包辦，展現最屬於他的一面。

香港為《BOARDING》個人演唱會海外首站，SHOU興奮表示：「很高興繼五堅情演唱會後，再來跟香港粉絲會面！終於可以把《BOARDING》演唱會帶到香港，這次演出除專輯歌曲以外，還有很多新發行的作品，好朋友派偉俊更會跟我一起演出，所以希望大家不要錯過！」他續說：「然後你們會喜歡這場演唱會，因為這場演唱會準備非常用心。每一次演唱會都會不斷讓自己演出更完整更精彩，這次《BOARDING》的第三場，你們會喜歡的！」

狼人殺王子SHOU擁有壞男孩外表，但內心渴望進步，一直希望在創作上突破自己，除是饒舌組合CHING G SQUAD及男團「五堅情」成員外，SHOU的個人作品都別具一格。

問到最想在香港做甚麼，SHOU表示除了在香港開演唱會以外，最想的是開見面會及在香港拍電影，他更透露如果有時間的話，希望可以到主題公園玩，也想再品嘗地道小吃。是次演出票價分為1180元（VIP）、780元、580元，VIP門票更可額外享有一對一合照福利。

（即時娛樂）