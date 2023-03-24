麗英新歌MV邀馮素波阿Gao客串 波姐自稱開放長者 愛跟年輕人合作 (22:07)

波姐自詡是開放長者，又表示十分喜歡跟年輕人合作。（大會提供）

「小薯茄」成員麗英推出新歌《全死角美少女戰士》，MV特別邀來資深藝人馮素波（波姐）及女團COLLAR隊長沈貞巧（Gao）客串，2人分別飾演辦公室清潔姐姐及辦公室女郎，在MV中跳出角色既定框框勁歌熱舞；麗英笑言自己在MV中，飾演她們心中的小精靈，喚醒大家內心熱情、擁抱最真實自己。

麗英透露新歌創作靈感，源於驟覺世界變化太大，內心未必能適應，盼大家即使面對生活或工作帶來的迷惘不安，也要鼓勵自己及身邊人謹記初心，好好掌握自己人生。

近年活躍社交平台的波姐，首次與麗英合作，她表示從他人口中得知，麗英是非常受歡迎的年輕網紅，笑言大家年紀「相差半個世紀」，都可以一齊合作是非常愉快，她說：「導演畀我自由發揮演繹我童年開心回憶，叫我唱歌又得、跳舞又得，令我可以寓工作於娛樂，我都好耐無跳舞，真係跳到一身汗。」

波姐在MV中飾演辦公室清潔姐姐，每天重覆工作而變得頹廢。受麗英新歌感染，波姐喚醒心中的「美少女戰士」，跳上辦公室桌子，放開胸懷、快樂地享受人生，她說：「雖然拍攝時好似『癲癲得得』，仲跳上枱跳舞，但其實我喺一個好開放長者，希望借機鼓勵下年輕人，我真喺好鍾意同年輕人合作！」

Gao表示第一次和麗英合作，印象中的她非常搞笑幽默。今次2人首次單獨合作，她發現麗英是一個細心和很照顧別人的女生，留下美好印象。Gao在MV中飾演辦公室女郎，她透露自己甚少斯文打扮：「我好喜歡今次個角色，OL造型紮孖辮、戴眼鏡、頭箍，應該喺一個幾新嘅面貌畀大家見到！」

麗英表示邀阿Gao演OL，令她驚喜萬分：「佢本身散發住活潑、有朝氣感覺，好適合呢個角色，而且跳舞好好睇！其中MV有個剪接位，好需要佢哋古靈精怪演出，再加上兩位都有跳舞底子，成個效果好好，希望大家鍾意呢個MV！」

麗英所述的有趣剪接片段，在社交網站率先發布，她一人分飾兩角，鬼馬演出內心躍動的靈魂與表面上平實的自己，吸引不少圈中人分享影片，當中包括COLLAR成員Marf、Day、MIRROR的江𤒹生﹑魏浚笙﹑吳家忻﹑岑珈其及波姐、Gao等，也分享影片。

（即時娛樂）