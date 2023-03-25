慧妍雅集慈善晚會｜胡杏兒興奮遇偶像葉蒨文朱玲玲 (13:04)

胡杏兒日前剛為丈夫李乘德（Philip）舉行完生日派對，昨晚再次盛裝出席兩個慈善晚會，包括善德基金會第五屆董事局就職晚宴及慧妍雅集41周年慈善晚會。身穿高貴粉紅晚裝的杏兒喜遇偶像葉蒨文和朱玲玲，表現非常雀躍，幾位言談甚歡。一眾選美友好見到杏兒，亦紛紛把握機會聊天，上前合照。難得與好友們聚首，杏兒心情興奮，感謝今年慧妍雅集會長劉倩婷誠邀出席。她說︰「 幸好及時趕赴現身，都趕到有點流汗，很開心能夠參與這晚盛會。始終過往幾年自己忙在內地工作，又因疫情關係，相隔幾年才能再次復辦如此盛大晚宴，非常之開心，希望能與好朋友碰頭見面。」杏兒又透露近兩日特意節食，希望在晚會上以最佳一面示人。

Philip日前正式「入五」，杏兒透露除了為丈夫慶生，舉行派對都是想與一班好友聯歡。她說︰「過去幾年因為疫情很難與眾多好友聚在一起，雖然50歲不是很老，但都希望找個機會大家相聚，很開心3個兒子當晚無扭計，大家玩得很開心。」提到未來的工作大計，杏兒指通關後方便來往內地工作，自己可以投放更多時間陪伴3個兒子，包括大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam）。她表示︰「最近每天早上都7點起牀，先送他們上學，然後自己去做運動，再接他們放學，很開心，生活過得很充實。」

（即時娛樂）