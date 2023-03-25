隱形戰隊｜江美儀轉軚撐劉穎鏇續當差 眼神流露複雜情緒 (14:56)

Madam Fong一直反對女兒冒險做警察，直至受被害少女母親的傷痛觸動後，改變主意讓邢風參與直搗虎穴行動。眼見女兒興奮又雀躍，Madam Fong流露出慈愛的笑容，惟瞬即又在邢風離去後轉喜為憂，流出擔心的淚水，眼神流露出內心的轉折及煎熬。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚第15集圍繞「拐賣少女事件」，由於犯罪集團鎖定邢風（劉穎鏇飾）為目標，Ocean（馬國明飾）提議將計就計以邢風做餌引犯人上吊，事件遭邢風媽咪Madam Fong（江美儀飾）反對。幾經波折，邢風獲准做卧底，拍檔為POTT的Shadow（劉佩玥飾）。經過多輪特訓，兩女正式踩入虎穴，成功混進犯人收藏少女的貨櫃，尋回辛Sir（吳家樂飾）女兒瑤瑤（關嘉敏飾）後，即找緊時機衝出重圍與犯人展開連場槍戰。Madam Fong自丈夫死後不欲女兒冒險做警察，二人為此爭吵不休。她直至昨晚一集受被害少女母親的傷痛觸動，改變主意讓邢風參與直搗虎穴行動，令邢風喜出望外。眼見女兒興奮又雀躍，Madam Fong流露出慈愛的笑容，惟瞬即又在邢風離去後轉喜為憂，流出擔心的淚水，眼神流露出內心的轉折及煎熬。

江美儀讚劉穎鏇乖巧聽話，透露兩人首天開工的趣事。她說︰「嗰日開廠景，你知佢啲衫幾薄㗎啦，我又醒唔起個廠好凍，我哋兩母女就喺度震騰騰。我問：『阿女你有冇衫著？』佢就話：『冇呀，我係得呢啲㗎咋﹗』但佢又猛話冇事。」劉穎鏇笑指每次江美儀見到她，都叮囑她要著多件衫，並搞笑問她「真係咁熱咩」。能與江美儀有多場對手戲，劉穎鏇說︰「美儀姐係視后級，話晒第一次合作，知道同佢有好多對手戲時都好緊張。佢好好，我哋未正式開工前，佢有私底下message我，同我傾吓套劇，等我可以思考多啲點做。佢唔單止教我，仲畀到我好舒服嘅感覺，令我完全放下緊張心態。」

談到昨晚邢風與Madam Fong的和解戲，劉穎鏇回憶拍攝時感受到Madam Fong的慈愛及矛盾︰「我同劉佩玥講單睇美儀姐眼神，就感受到佢嗰種擔心，同埋對女兒嘅放手同信心，我都睇到好感動。」至於邢風與壞人之間的「牛仔褸拉扯戰」，她說︰「我拍呢套劇時係戴住假髮，因為嗰時我頭髮仲好短，所以要將一片片嘅假髮啪上頭髮度。每次對手掹我件牛仔褸，都會掹鬆埋我個假髮夾，搞到我成日甩頭髮，好搞笑。至於撻嗰吓，其實武師辛苦過我，佢主要係發力去做動作嗰個，而我就盡力配合番佢做到最好。」

（即時娛樂）