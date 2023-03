next

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)身在日本拍攝電影《盜月者》,昨晚收工後歌癮大發,在街頭撐着傘唱起歌來。他返到酒店後繼續唱,並說︰「1:25 AM,阿佑繼昨晚依然聲沙,但好想唱。Do what makes you happy﹗Say完hi Say goodnight﹗返到屋企喇終於,酒店﹗呢首歌應該係我出道頭1、2年唱過嘅一首歌,喺Ig Live。如果有留意我嘅人應該記得。」Anson Lo又表示昨天開工時受下雨天氣影響而腰痛,幸獲工作人員送上止痛貼。他讚對方十分體貼,很有愛。

