黃宗澤冇諗過結婚生仔 爆唔少女朋友畀阿媽趕走 (18:07)

黃宗澤（Bosco）近日接受商台《星光背後》訪問，他除了剖白2018年約滿無綫與多年候選視帝食白果無關外，亦透露2008年踩過界做歌手非自己意願。他說︰「唔知點解做咗歌手，年輕時唔到我話事，樂小姐話幫我出歌，個個小生花旦都出，你叫我乜就做。拍劇根本冇時間，得3日時間要學識又跳又唱，試過中環拍1首MV，排舞師即場教，我即學即拍。」

談到當年跟陳奕迅合唱《K歌之王》被網友嘲諷至今，Bosco說：「無端端直播時對住Eason唱喎，壓力大到黐線，頂硬上，又未練過首歌。嗰次離熒幕好遠，根本靠估，聽唔到自己唱乜。我同Eason講：『幫幫忙帶吓，真係唔熟。』Eason仲話：『得！放心啦！』你哋睇唔到我手心濕晒、壓力大到出晒汗！」雖然被網絡欺凌多年，Bosco沒介懷︰「我唔係靠唱歌搵食，又無學過，有瑕疵正常。我從來唔覺得被欺凌，大家依家仲記得，幾開心吖！之後仲有人搵我二次創作，錄多一首《發夢之王》拍廣告。佢哋事前問我介唔介意，點會介意，好玩添！真係唔需要唔開心，有件事今日仲畀人記得你。」

Bosco出名孝順、人緣好兼投資有道，開食肆被讚是好老闆，卻至今仍然單身。他被問到可羨慕林峯已有妻女時說︰「冇乜，我有好多朋友，又咁忙，過時過節都唔寂寞，有好多朋友喺屋企開派對。」Bosco坦言從小到大也沒有成家的概念︰「可能我單親家庭成長，完全冇呢個畫面或概念， 由細到大都冇諗過幾多歲結婚或者要生幾多個小朋友。阿媽都從來冇催我。要做我女朋友？過咗我阿媽嗰關先講啦，佢不知趕走咗幾多個﹗哎呀！我講咗啲乜！」

談及擇偶條件，他說：「首先佢唔可介意我做呢行，因為必定會成為焦點畀人影；其次，我唔鍾意太嗲或小鳥依人，我鍾意識得照顧自己嘅女仔；仲有，我愛整齊，譬如我屋企洗手間嘅護膚品，我會擺到一絲不苟似display一樣，好介意其他人亂搞我啲嘢，一畀人整亂，我就發忟憎。其實我返到屋企，是好鍾意好少說話，睇吓邊個唔好彩識到我。」

Bosco沒計算自己單身了幾多年，透露這些年有識過女朋友，只是大家不知道。他說︰「我依家唔敢主動，之前出過事，好怕識新朋友。之前有朋友帶新朋友嚟食飯，我只係同枱食飯，禮貌上同對方傾吓偈，點知佢將我啲說話擺上網分享，就變成誤會，做咗花邊新聞，我之後怕咗，識新朋友時會好小心。不過，我喺識女仔上持開放態度，要認識吓先。」

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