何廣沛默認與朱晨麗分手 稱關係有變 6年情告終不可惜 (18:41)

何廣沛與朱晨麗因合作劇集《超時空男臣》而傳足6年緋聞，惟兩人拒認愛，只稱彼此是好好朋友。不過，他們最近一年減少互動，何廣沛更被發現Instagram（Ig）單方面取消追蹤女方，疑為6年情畫上句號。何廣沛今日出席活動時拒回應疑跟朱晨麗分手一事，他說︰「呢件事唔回應，無論同任何同事、朋友，關係都會有變化一刻，我覺得依家係最好決定，或者對任何人一個尊重。」何廣沛拒回應是否嬲了朱晨麗，也拒透露為何取消追蹤對方的Ig，只說︰「我剛才講嘅說話，你哋自己解讀啦！」

不過，他被問到可有為6年情告終感到可惜時，卻衝口而出說「冇」。談到目前跟朱晨麗的關係，何廣沛說︰「一向係同事關係，同事見面唔會尷尬。要返工就會見面㗎啦，會唔會傾偈就要等見面至知。不過，我哋除咗公司大型節目，已經好耐冇見。幾耐？唔記得啦，真係唔知道。」他表示如公司安排與朱晨麗合作拍劇，自己不會拒絕。何廣沛說︰「我從來唔知道自己有呢個權利，一切順從公司安排，叫我做乜就做，等公司安排。多年嚟，我都係事業為重。」

無綫將引入優化成本及資源管理方案，為節省2.6億港元的年度營運現金支出，將大幅調整節目製作預算、終止未達預期收視及經濟收益的節目，同時調整人力架構，刪減部分職位，並裁員約5%。何廣沛不開心，但認為公司受疫情打擊才作此艱難決定，希望待疫後經濟復蘇時，一切都變好。他說︰「暫時未知情况，要返公司了解。如有同事被裁，我會好唔捨得。我收入同工作暫時未受影響，但控制個人開支，以備不時之需。」何廣沛又自爆從小聽覺有問題，聽不到低分貝聲音，曾為此訂製助聽器，惟不習慣使用且覺得作用不大，幸日常生活未受太大影響。

（即時娛樂）