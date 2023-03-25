陳奕迅化身塵大師有領悟：做人「係咁咦」最開心 (22:14)

陳奕迅（Eason）今日中午到銅鑼灣京士頓街為「塵大館」舉行開幕儀式，「塵大館」是配合新歌《塵大師》宣傳，今明(25及26日)兩日舉行的快閃展覽，今日吸引逾千名歌迷到場參觀。今日雖然有狂風暴雨，但上天非常愛護塵大師，整個開幕儀式大約半小時，天清氣朗，讓歌迷可以跟Eason近距離小團圓，十分開心。到Eason離開二十分鐘後才開始下雨，而大會亦一早安排了歌迷今早十一時領排隊籌，可以按時再回來館中打卡，所以歌迷也不必受風吹雨打，非常細心。

Eason到場時先向歌迷打招呼，笑說：「嘩！好耐冇試過做這些活動，覺得自己好像返回剛出道時期，哈哈....」他見對面馬路及街外也圍滿人，不停提大家：「小心睇車，最緊要安全。」繼而他又說：「哎！有啲怕醜，同大家好近，但係又好開心好開心見到大家...好彩冇落雨, 好多謝你哋...」有歌迷大叫：「我帶埋個仔來見你呀」、「我鍾意咗你十幾年啦」等等，七嘴八舌令「吹神」也來不及回應。

他坐下來為「塵大館」親手題字作開幕儀式：「等我諗下寫咩，係咪為佢加持比啲好運？哈哈....咁希望入來嘅朋友都可以拿到好運帶回家啦！」然後他邊寫邊說：「 我哋做人... 其實...梗係『係咁咦』最開心，哈哈哈！」他題下「係咁咦」三個大字後，再高舉給歌迷拍照留念，現場幾百人歡呼及跟著他一起大叫「咦...... 」響遍整條街，氣氛非常歡樂。題完字，他自誇：「其實我寫得唔錯.....哈哈。」又說：「呢個空間係我一班好有心同事搞出來，雖然空間有限，時間有限，咁都希望大家一陣可以耐心等侯，其實我昨晚已經偷偷嚟咗先， 希望大家一陣入到去時，可以感受一下呢隻歌，領悟到做人『係咁咦』，放鬆啲的態度。無論係歌及塵大師的化身，都係林大師林海峰為我創造，我要特別多謝佢。」

離開時，大量歌迷希望接觸到Eason，要求握手，又想簽名，Eason 心軟簽了部份但人潮擠滿街，工作人員及保安要護送他離開，結束這次快閃活動。昨晚Eason夜訪「塵大館」，幫忙工作人員為扭蛋機入蛋，為整個館掃塵、又第一個試扭蛋，對應拿籤文。發覺籤文原來要浸水才可顯影，令他覺得十分搞鬼得意，最後顯影他抽到限量的「巨吉」，果然行運一條龍。

（即時娛樂）