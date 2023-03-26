馮允謙等足11年首開紅館個唱 女友面前與林明禎跳辣身舞 (15:08)

馮允謙（Jay）昨晚舉行首場紅館演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM》，獲不少圈中好友捧場，父母、女友Crystal及孖生細佬馮重謙（Tim）也有現身支持。Jay一身黑武士裝束登場，唱完第一首《地球來的人》後脫去長袍露出一雙麒麟臂。一口氣唱完3首歌的他說︰「今晚是我第一個紅館演唱會，等了11年終於等到。我曾多次想過放棄，懷疑是否不適合唱歌和做這行。因為歌迷的愛、包容和支持，我今天終於擁有紅館舞台﹗」

Jay在舞台上自彈自唱時，身穿黑色露肩高叉長裙的嘉賓林明禎現身，兩人大跳辣身舞，拖手、頭貼頭和對望。不過，他轉頭獻唱《報復式浪漫》時，即向台下的女友派心心。Jay唱出歌曲《Keep on, fight on》時一度感觸落淚，他說︰「答應過自己不要在台上哭，但很難將情緒藏起來。今晚那麼多人來看騷，有些觀眾更特別從外國來，我非常感動﹗

演出期間，Jay變身「JSEVEN」跳唱兩首韓文歌，舉手投足似足韓國男團成員，令觀眾拍爛手掌，掀起高潮。他表示︰「夠不夠男團？我練習了很久，很辛苦，流了很多汗。」Jay幻想如跑去韓國做實習生，之後成為男團成員，不知道自己會變成什麼模樣。不過，他笑言有自知之明，知道自己筋骨硬，非男團成員材料，還是做回唱作歌手比較好。

Jay公開感謝家人撐場︰「上次在九展開騷，家人有工作在身，孖生弟弟又去了旅行。不過，我原諒他們，他們今次放下工作來港捧場。沒有他們支持我的歌唱夢，就沒有今日的我。」安歌時，Jay的耳機兩度失靈，正在演唱《Me and the Moon》的他主動要求暫停及重唱。他又感而發地說︰「11年來經歷了很多，踏上紅館舞台是奇蹟，證明相信自己目標，不放棄就會達到。多謝大家帶給我美好回憶，我永遠記得這刻。」觀眾完騷後未肯離開，已換了衫的Jay再出場，唱出歌曲《愛斯基摩人之吻》結束演唱會。

（即時娛樂）