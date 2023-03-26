鄭裕玲避談無綫裁員 周嘉洛忙拍劇稱團隊士氣未受損 (17:17)

鄭裕玲（Do姐）今日與周嘉洛出席活動向市民派雪糕時，稱再見嘉洛很開心，讚他聰明、靚仔又好戲，懂得掌握表演時機。Do姐稱活動令她想起不少童年回憶︰「平時為了喼弗，注重均衡飲食，今日會趁機品嘗少少雪糕。」嘉洛自言在飲食方面很隨心，曾在肚餓時連吃幾杯雪糕。他說︰「食雪糕是很好的拍拖節目，但我現在單身，會把握搏殺期，以事業為重。」

嘉洛近日忙拍新劇《痞子無間道》，Do姐讚上輯《痞子殿下》好看，認同無綫開拍續集。談到有網民指其演出手法似周星馳，嘉洛自己也覺得似，笑指周星馳的作品已入了他的血，難以控制。他說︰「我也在摸索新路向，隨心吧，控制不到狀態。」Do姐被問到會否再拍劇時說︰「如有好劇本，我不抗拒，但暫時未有空檔，目前除了電台節目，也將會出埠拍旅遊節目。」

無綫發盈警，同時宣布將引入優化成本及資源管理方案，為節省2.6億港元的年度營運現金支出，將大幅調整節目製作預算、終止未達預期收視及經濟收益的節目，同時調整人力架構，刪減部分職位，並裁員約5%。Do姐稱離巢後不太清楚無綫的事，自己也沒股票投資。嘉洛稱收入和工作暫未受影響，也不覺得工作士氣受打擊。他說︰「《痞子》拍得如火如荼、無日無夜，大家拍得很開心。我對台前幕後有信心，創作不會受影響，這套劇有很多新元素。」

（即時娛樂）