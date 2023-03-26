鹽叔@好青年荼毒室瞞婚搭上女粉絲 公開道歉兼暫停活動 (17:30)

曾主持香港電台節目《五夜講場- 哲學有偈傾》、網上頻道「好青年荼毒室」成員鹽叔（楊俊賢），早前聯同兩位拍檔獲鄭秀文（Sammi）邀請合作新歌《愛是...2.0》。Sammi曾透露是「好青年荼毒室」的忠實觀眾，找豬文、鹽叔、白水合作非為噱頭，是真心欣賞他們為推廣哲學的熱誠。鹽叔日前在與「室友」（好青年荼毒室粉絲）的通訊群組中自首，稱之前隱瞞已婚真相，與活動上認識的一名女生一齊，欺騙了對方的感情，也傷害了她與自己的家人。他自責「我一個人嘅錯，傷害咗身邊好多好多人」，為此向群組內每一位他真心重視的朋友認錯，並宣布即時停止在荼毒室的活動。

好青年荼毒室今日凌晨在社交平台發聲明，稱對鹽叔的行為感到錯愕和失望。聲明表示︰「荼毒室各個成員約於兩星期前陸續得知鹽叔的作為，錯愕之餘亦非常失望，作為成員與朋友十分希望可以盡量減少對受害者的傷害。我們力勸鹽叔坦誠認錯及承擔責任，而鹽叔日前於會員Discord交代事件並道歉，並立即停止於荼毒室的所有活動。我們明白他道歉和停止活動並不能解決任何事情，但仍希望可以盡量有一個交代。鹽叔利用了其公眾人物的身分和室友的信任，欺騙了受害室友的感情。作為多年來合作的伙伴和朋友，我們不能接受。我們亦知道眾多室友早已把荼毒室當成朋友，相信與我們同樣地難受和痛心。我們明白大家除了對事件感到失望，亦會連帶對荼毒室失去信心。荼毒室之後的路，我們需要時間消化和思考。」

（即時娛樂）