胡鴻鈞獲200粉絲提早賀壽 未落實何時約蔡思貝慶祝 (19:47)

胡鴻鈞（Hubert）明天（27日）33歲生日，今日與200名粉絲開派對慶祝，希望自己和家人身體健康，事業有更好發展，身邊人開開心心。他表示近年受疫情影響取消活動，今年可再開派對慶祝十分開心。一班粉絲3年沒機會送禮，今年或會在禮物上加碼，Hubert笑笑口說︰「我也想，但估計他們會送自製的禮物、生日卡或信件，我最喜歡文字。」被問到可有收過歌迷的情信時，他說︰「我要檢討一下，沒人向我表白，收到的信多是寫鼓勵說話。」

Hubert稱明天會和父母一起過，避談會否帶女友參與家庭聚會，又說家人是他的Honey。他指家人只催家用，從未催婚。至於緋聞女友蔡思貝有否約他慶祝，Hubert說︰「尚未。很多朋友想約我，思貝之前也提過，但未有確實日期。我們未見面，未收到她的禮物。親密的朋友已很了解對方，不用問對方送什麼，但我和思貝不是親密關係。」

無綫發盈警，宣布將引入優化成本及資源管理方案，為節省2.6億港元的年度營運現金支出，將大幅調整節目製作預算、終止未達預期收視及經濟收益的節目，同時調整人力架構，刪減部分職位，並裁員約5%。Hubert稱未受影響︰「我約滿星夢後未有續約，而且之前大半年時間在內地工作，一年只返無綫2、3次。早前返公司時，仍見到很多熟悉面孔，希望之後返去時仍見到大家。」

（即時娛樂）