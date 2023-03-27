馮允謙紅館騷第2場 林明禎貼身紅裙火辣登場 釗峰送公仔被叫Snoopy (12:46)

「唱作歌手」馮允謙（JayFung）昨晚（26日）在紅館舉行第2場《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》，老闆林建岳、蔡一傑、ANSONBEAN（陳毅燊）、柳應廷@MIRROR、「Jay女郎」徐㴓喬（Asha）和劉沛蘅（Hillary）、洪卓立、肥仔@ERROR、Tim@Dear Jane與太太楊洛婷、應智越（細貓）等捧場，他們不但在Jay勁歌熱舞時，起身跟住跳舞，完場後跟Fans一樣不肯離場，還起哄大叫「JayFung」和「Encore」，非常熱情。Jay再度出場，演唱他作曲填詞的英文歌《How many times》，大派心心。

表演嘉賓林明禎換上全新紅色貼身裙，大騷身材和美腿，她與Jay貼身舞火辣升級，最後兩頭靠近幾乎咀嘴時關燈，令人充滿幻想，全場尖叫。另一位表演嘉賓梁釗峰出場，全場氣氛急升。他們合唱《我好想你》後，釗峰透露與Jay首次約會，是一起欣賞填詞人周耀輝音樂會，而《我好想你》正是他的作品。

釗峰表示Jay在他的心中很重要：「佢身邊每個人都愛惜、關心和照顧佢，係有原因。幾年前佢生日，我模仿佢錄過嘅一段旋律，唱咗句生日快樂嘅信息畀佢。正常都係覆一句多謝，最多畀埋心心，但佢唔只畀心心，仲錄返條影片畀我，一齊睇。」

台上熒光幕播出Jay將多謝的說話用英文唱出，非常可愛。釗峰問觀眾：「係咪好Sweet？嘩，我好想Check下當時糖尿指數。其實我都好想知喺Jay心目中釗峰係點？有一次拍節目，佢話：『我每次見到釗峰都好開心、好想笑，佢個樣好似Snoopy。』」

身旁的Jay搶著說：「真係好似，好可愛，所以我叫佢『Snoopy』！」釗峰無奈地說：「喺Jay心目中我係一隻可愛小狗！」全場爆笑。Jay強調：「唔係可愛小狗，係Snoopy，地位係好高㗎！」其實Jay是Snoopy迷，釗峰送他Snoopy擺設，對他說：「你放喺枱頭，代表我。」Jay攬住釗峰肩膀說：「雖然佢好可愛，但真嘅Snoopy喺我身邊！」他離場前對觀眾說：「大家都要惜釗峰，I love him. 」全場起哄，然後釗峰獨唱《至少還有你取暖》。

演出後，釗峰受訪時表示感安慰：「佢好叻仔，好識控場（控制現場氣氛），手臂好粗，開騷前見面佢話做Gym好辛苦，做極都冇線條，但我見到好勁喎，當我聽到觀眾尖叫聲，我覺得好安慰，佢嘅努力得到肯定。佢最擔心自己講嘢部分，但我覺得幾可愛，呢個先係真正嘅佢。」問他送Jay公仔，想他放在哪兒？他笑說：「放喺屋企，唔好放喺迷你倉囉！」還有一場演出，釗峰對Jay說：「你畀心機唱埋尾場，我要去幫你照顧『全民造星』囝囝，加油！」

Jay台上兩度灑淚，當他唱《Days, They've Gone Too Soon》時，表示感激父母支持他追夢，說：「Daddy媽咪，我今日夢想成真，我企喺呢度...（全場掌聲和歡呼聲）聽唔聽到？雖然我唔係做醫生或者好叻，但我真係好鍾意音樂，多謝你哋畀機會追我嘅夢想。」他邊說邊抹眼淚，除了唱歌還吹奏一段口琴。

另外，當他唱《Keep on fight on》時表示，這歌是他在谷底時，歌詞給他很大安慰，唱到一半就忍不住喊，觀眾拍掌鼓勵。演唱會尾聲，Jay邀請全場觀眾開手機燈，自拍星海大合照，非常壯觀。

（即時娛樂）