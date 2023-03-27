中年好聲音｜李佳唱《上海灘》獲讚還原度高 丁文俊成十強首位出局者 (14:31)

無綫節目《中年好聲音》昨晚（26日）播出第17集，進入十強激戰首個回合《煇黃經典》，出場序及歌單順序為：吳大強《L.O.V.E.》、丁文俊《網中人》、李佳《上海灘》、顏志恒《摘星》、龍婷《焚心以火》、涂家堯《當年情》、林鉫徫《問我》、羅啟豪《奮鬥》、支嚳儀《愛定你一個》及周吉佩《畫出彩虹》；最終來自上海的李佳，憑獻唱《上海灘》獲得全場最高分87分，並獲得回合MVP，以12分累積排名分遙遙領先。而十強首位被淘汰的參賽者，則為曾參加新秀歌唱比賽的丁文俊。

上一回合已獲取高度評價的李佳，一開唱已「聲」勢逼人，聲線夠厚又紮實的她，全程自信十足兼抑揚頓挫，評審張佳添不但聽至眉飛色舞，事後更大讚：「開咗個好聰明嘅頭，用一個好soft嘅頭lead咗入去先，淡定咗個人先，入咗件事先嚟『浪奔浪流』，否則會有啲危險，因為好難唱得好過原唱，你做到八成，呢個唔係批評，係讚美，八成係Very Good。」周國豐則分享葉麗儀當年灌錄《上海灘》小秘密：「有啲分係畀你夠膽死，嗰時葉麗儀淨係唱『浪奔浪流』呢四個字，喺錄音室都唱咗兩個鐘，淨係四個字都可以唱死人。」

昨晚一集可說是女參賽者天下，另外三位表現亮眼的選手有兩位是女性，二人分別為龍婷及支嚳儀。首度在節目中獻唱廣東歌的龍婷，不但標準咬字讓評審喜出望外，其「焚心以火」四字帶出的穿透力，令伍仲衡亦為之眼前一亮。

伍仲衡笑謂：「我好想睇你揀錯歌，我好想睇你唔柔情，你今日完全係交到功課，最重要係你唱到個畫面，你唱個火字我感覺到係燒緊，直情感覺到有火，你個火字真係唱得好穿透到，你話你廣東話唔得，你唔講我以為你香港人。」肥媽則搞笑謂：「你睇到佢連對眼都有火，好少㗎嘛，你見親龍婷都係賣牙膏廣告咁架嘛。」

至於憑一曲《愛情陷阱》贏盡人氣的支嚳儀，獻唱《愛定你一個》時繼續大晒女人魅，一身火紅戰衣的她，全程帶著甜美笑容Chill住唱跳，台風一流，獲張佳添大讚：「呢隻歌係考你音樂感、個人風格、魅力同showmanship，呢度每樣嘢你都合格有凸」，肥媽則謂：「佢好享受個台，呢啲繃繃跳嘅歌好啱佢，佢開心、睇嗰個都開心。」

十強首位被淘汰的，是獻唱《網中人》的丁文俊，被舒文批唱歌欠缺大細聲及層次的他，獲得75分全場最低分。對於成為十強首位出局者，丁文俊笑指「賺咗好多」，並強調幸好有參加《中年》：「上年我49歲，我同自己講要挑戰自己，本來想送六嚿腹肌畀自己做生日禮物，但𠵱家都仲係未有。最終係突然有呢個比賽，我就決心參加呢個比賽，好彩有參加到，我覺得賺咗好多，尤其後面嗰班參賽者。其實我真係好鍾意音樂，音樂係我生命嘅初衷同動力。」

（即時娛樂）