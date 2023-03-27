女法醫JD｜Twins相隔逾10年 再於劇集同框 阿嬌演奸角爆驚喜 (14:47)

麥長青拿著刀子滿臉鮮血的造型最吸睛（左圖），鮑姐和羅家英亦有份演出。（大會提供）

以音樂老師身分出場的小美（鍾欣潼飾），實則是神秘組織CCS成員。（大會提供）

由蔡卓妍（阿Sa）、台灣型男張孝全、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌主演的《女法醫JD》，今晚（27日）起一連兩星期，逢周一至五晚9點半翡翠台播映。

除了4位主演，《JD》其他演員陣容亦相當鼎盛，有金像影后鮑起靜、陶大宇、羅家英、郭鋒、陳國邦、黃德斌及麥長青等，位位都是重量級實力演員。各演員造型亦相當驚喜，在官方發布的宣傳照中，眾人之中以麥長青拿著刀子滿臉鮮血的造型最吸睛，至於鮑起靜則飾演護士、「陶大宇飾演女主角JD（蔡卓妍 阿Sa飾）失散20年的父親、陳國邦飾演蓄有鬍子的記者。

《女法醫JD》故事講述患有高敏症（Highly Sensitive Person｜簡稱HSP）的女法醫JD，致力於死因解碼研究所（Hidden Death Message in｜簡稱HDMI）為不同案件拆解謎團，並一直未能放下20年前法醫父親宋立宏（陶大宇飾）被控殺妻後潛逃一事，直至遇到探員劉志明（張孝全飾）重燃翻案希望，此時神秘女子林小美（鍾欣潼飾）現身，並盜用JD未改名前的身分。

已有超過10年沒有在同一劇集同框的阿Sa與阿嬌，在劇中會有正邪對決。以音樂老師身分出場的小美，實則是神秘組織CCS成員，對JD過去瞭若指掌的她，冒認JD一直隱藏的真實身分「宋安妍」，博取劉志明關注，擺明車馬要與阿Sa一爭長短。

觀乎官方發布劇照，阿嬌劇中表情層次多變，以音樂老師身分現身時，甚有文青Feel，但鏡頭一轉即露出兇狠眼神，轉折之大令人期待。至於飾演患有高敏症JD的阿Sa，由於劇中角色對周遭環境包括光線及聲音均十分敏感，阿Sa除了會戴黑超及耳機演出，並不時要呈現緊張狀態，絕對是演技考牌之作。

JD另一特色，是會利用本身的敏銳感官觸覺協助查案，例如會穿起死者生前裝束重回案發現場，代入死者角度思考；還會叫劉志明於查案期間對她動粗，以模擬死者死亡情况尋找線索，阿Sa之前為劇集受訪時，坦言恨演專業人士：「開拍前我搜尋了很多資料，還找來一個醫生及一個法醫幫忙。我很想演一個女法醫，這次真的願望成真。」

（即時娛樂）