趙學而4.10伊館開騷 獲樂手驚喜提早慶祝52歲生日 (15:32)

趙學而說：「這是今年第一個的生日蛋糕，非常驚喜，永遠最開心的事，就是開工期間有人為自己慶祝。」（大會提供）

趙學而提到甫宣布開騷，有歌迷急不及待在網上點歌，學而表示今次選曲花了不少心思。（大會提供）

趙學而將於4月10日假伊利沙伯體育館舉行《趙學而x香港業餘管弦樂團音樂會》，趙學而昨晚（26日）跟樂團綵排期間，指揮家蘇潔明（Moon）跟樂手為月底生日的學而，炮製生日驚喜。

趙學而將於3月31日生日，快將52歲的她在綵排中途，獲樂手們突然合奏送上生日歌，更獻上印有演唱會海報的蛋糕，而主辦單位老闆亦親自到場為壽星女慶祝，令學而相當感動：「這是今年第一個的生日蛋糕，非常驚喜，永遠最開心的事，就是開工期間有人為自己慶祝。」

之前一直在家練歌的學而，這天是首次跟全體樂手綵排，學而心情緊張，但演唱《輸給戀愛的女人》、《誰明浪子心》等經典作時，跟樂團相當合拍，她說：「今次開騷超級緊張，始終跟樂團合作不容有失，心理壓力較大，跟以往合作開的演唱會樂隊不同，第一次跟如此多樂手合作，既緊張又開心。」

學而又提到甫宣布開騷，有歌迷急不及待在網上點歌，學而表示今次選曲花了不少心思，她說：「其實每一次開演唱會，歌迷都會到我社交平台點歌，而難得今次跟管弦樂團合作，舊歌方面希望帶來新感覺，另外又會翻唱其他歌手歌曲，有些超級老歌，亦有近一年才推出的新歌。」學而指最大壓力是要背歌詞，她笑言記性愈來愈差，就連部分自己作品的歌詞都不記得。

學而提到生日願望，說今年只求身體健康，只要健康什麽都做到，就如今次在疫情後開騷，大家都不需再戴口罩，期待見到歌迷反應。學而又希望有機會，未來再跟香港業餘管弦樂團開Part 2 。

指揮家阿Moon相當滿意學而和樂手們綵排表現，還指被美妙樂聲包圍感到震撼，她說：「今次曲目主要由學而挑選，感覺似她要考驗我，因為我要想想如何編曲，希望跟過往她於唱片的演繹有所不同，尤其我們樂團有不同管弦樂器演奏，長笛、大小提琴等，想觀眾有不同感受。」

（即時娛樂）