鄧麗欣捱凍出海拍廣告 計劃再踏樂壇：畀個交代Fans (16:37)

由歌手轉型成為演員，Stephy口中不斷尋求突破，自去年Stephy驚喜現身紅館，擔任張敬軒的個唱嘉賓，坦言令她重拾做歌手感覺。（大會提供）

剛剛到柬埔寨慈善探訪的鄧麗欣（Stephy），回港後便為醫美品牌拍代言廣告。為營造出獨特、自信的感覺，首日拍攝，Stephy與工作人員登上遊艇出海，雖然當天風和日麗，但風勢非常強勁，令遊艇不斷搖晃。

她說：「嗰日真係好難忘，可能啱啱喺熱帶地方返香港，所以覺得特別凍，我條裙仲要好薄同露背，著咗好似冇著咁，好在工作人員有準備暖包同薑茶畀我，當日真係好大風，架船搖得好犀利，我冇暈船浪，但我化妝師就要食暈浪丸。」

除了坐遊艇出海，之後一行人要再駁小艇，到一個人煙稀少的石灘拍攝，更必須在水漲前完成所有鏡頭，即使Stephy被強風猛吹，但她面對鏡頭時仍做出導演要求的寫意、舒服效果。

她說：「其實工作人員都好辛苦，但睇番啲片，出嚟效果好靚，條裙好飄逸，所以一切都好值得，對我嚟講亦都係一個好難忘嘅拍攝經驗。」

今年便40歲的Stephy，凍齡外表惹熱話：「自己都成日問呢個問題（凍齡），究竟我做過啲咩呢？除了皮膚保養，改變心態同樣重要，當你人生累積到一定經驗、自信，令自己喺唔同嘅工作領域，可以發揮到最好狀態，可能呢個就係我凍齡秘訣，所以工作上，我唔會規限自己，希望可以不斷進步，無論乜嘢類型工作都想嘗試，盡自己努力去表現畀大家睇，希望觀眾可以期待我新嘅蛻變、新嘅突破。」

由歌手轉型成為演員，Stephy口中不斷尋求突破，自去年Stephy驚喜現身紅館，擔任張敬軒的個唱嘉賓，坦言令她重拾做歌手感覺，問她計劃進展如何？Stephy說：「因為時不時都有Fans問我，究竟你幾時唱番歌，畀番個交代佢哋，呢件事我一直有擺喺心入面，但我希望搵到一個好嘅Timing，而呢個Timing，我覺得愈嚟愈接近，係會實現嘅，只係我唔敢講實幾時，但呢件事，值得大家期待。」

（即時娛樂）