張國榮逝世20年 製作人蕭潮順憶當年情 讚「哥哥」是Legend　 (22:17)

今年是已故巨星張國榮（哥哥）逝世20周年，哥哥生前經理人陳淑芬，於4月1日假紅館舉行《繼續寵愛•二十年•音樂會 》，金牌製作人蕭潮順擔任音樂會總監，他跟哥哥的緣分始於1984年，由電視台到舞台的合作，獲哥哥欽點執導無綫音樂電影《日落巴黎》，回憶當年情，分享鏡頭後所見的哥哥待人處事，他說：「張國榮就是Legend！」

哥哥生前跟蕭潮順合作無間，哥哥喪禮錄像、5周年、10周年與18周年紀念音樂會，也由蕭潮順負責製作。蕭潮順提到哥哥的18周年網上悼念音樂會，安排全球播映，包括海外電視頻道與內地網上平台，最後收集數據，同時間直播收看的人數高達2200萬，即2200場紅館觀眾人數，相信是華人歌手的最高紀錄。他說：「哥哥離開了20年，大家沒有淡忘他，反之是愈來愈多人欣賞，沒多少藝人有這魅力。」

20周年的紀念活動，重頭戲是哥哥離世20周年音樂會，蕭潮順稱20周年音樂會表達懷念外，更呈現哥哥的真善美，進行中「哥迷芬享友營飯」給有需要的人，提供免費飯盒也是愛的延續，獲不少哥迷捐款支持，希望這項目可持續進行。

蕭潮順入行加入TVB做助導，晉升導演到監製，離開外闖自立門戶，其中跟哥哥的鼓勵支持有很大關係。他說：「浸會畢業前，我要在大專會堂搞籌款演唱會，當時哥哥的《風繼續吹》好hit，想邀請他任嘉賓但沒有門路。當年我住九龍城，知道哥哥在TVB總台出現，我立即到廣播道，我的兄長是TVB員工，可以帶我入電視台，我就獨自在木人巷等待。哥哥做完節目，我上前自我介紹並提出邀請，他給我私人聯絡電話號碼，之後相約我跟同學，在希爾頓酒店見面了解並答應了，我記得公布張國榮做嘉賓後，門票1小時售罄，很成功演出，他也很開心並再約我們見面傾偈。」

蕭潮順畢業後想做演唱會製作而加入TVB汲取經驗，被安排入音樂組，首日開工就是拍哥哥的《不怕寂寞》MV。他說：「第一日返工什麼也不懂，哥哥見到我問『點解喺度？』告訴他我做PA（助導）。難忘他拍我膊頭，說：『喂！細路，畀心機呀！我睇好你！」當時感覺似獲親人鼓勵，下更大決心要做好。之後工作接觸機會更多，他《勁歌金曲》演出又拍MV，後來我升導演可以拍他的MV，第一首歌《無心睡眠》，當年沒有編舞師預早排舞，哥哥好準時到場，他先跟TVB的排舞老師商量，《無心睡眠》的招牌動作就是他現場度出來。之後我們合作過不少MV，很多舞蹈動作也是他自度的，這是Talent，巨星風範。」

蕭潮順拍過很多歌手的MV，哥哥是最容易拍，因為鏡頭前他是無死角地有型，要他站在一條柱旁邊，做一連串動作也很帥，他說：「我們在巴黎拍MV，因為好趕，就是行街、地鐵內也拍不停，1小時可以拍兩首歌。」

1989年的音樂電影《日落巴黎》是蕭潮順的考牌作品，當時哥哥計劃退出樂壇，離開前拍攝紀念作，「音樂電影」在TVB是新概念，以前只有將MV連串的音樂特輯。蕭潮順說：「當時我做導演只是Junior，一直在音樂組沒有拍過戲劇，哥哥給機會我執導，他的面子邀請鍾楚紅與張曼玉演出，又有吳宇森做嘉賓導演，吳導幫我很多，幾場重要場面是他處理，由我執行。拍攝前哥哥對這告別作好緊張，一齊度故事，之前我未去過巴黎，所以拍攝地點也是哥哥提議，我們再去籌備。」

《日落巴黎》拍攝期只有7日，蕭潮順拍攝Ending shot以巴黎鐵塔為背景，現場環境多遊客很雜亂，他們走到橋上拍攝，剛好有位置，哥哥一個型爆轉身，成為經典一刻。

蕭潮順笑說：「我記得要離開巴黎最後一日，開工前，哥哥約我跟吳導在酒店食早餐，我很擔心不知發生什麼事。當時哥哥問：『知唔知拍完這部音樂電影，最大得著係邊個？唔係我、亦唔係吳宇森，係你（蕭潮順）呀！』他是激勵我做好後期製作，《日落巴黎》推出好收視，哥哥也說『正呀！』這是我的大挑戰也大躍進，獲公司升級。」

之後有段時間哥哥在外地，而蕭潮順也離開了TVB。直至哥哥復出，蕭潮順做演唱會製作，他們又有機會合作，當時哥哥演唱會的拍攝也是他負責，亦跟他往外地巡迴演出。他說：「我們多數工作接觸，傾偈機會較少，除了演出場地見到他，經常見面是剪接室。剪輯演唱會時，他經常坐我身邊全神貫注看着，也會提意見。」

他跟哥哥合作無間，唯一一次最不想接的製作，就是他離世後翌日，接到陳淑芬的電話，要籌備喪禮製作安排，他說：「4月1日晚收到TVB舊同事電話，說張國榮離開了，我的反應是鬧：『黐線！』證實消息後仍不能接受...真的很不想做他的喪禮製作。」

談到眼中的張國榮，蕭潮順說：「他在舞台上贏晒，聲色藝俱全，舉手投足也有味道，現在當紅的新一輩，也不見有哥哥天生特質，他的一切也令人難忘。張國榮是Legend，好像占士甸（James Dean）一樣！」

（即時娛樂）