張敬軒帶埋父母遊倫敦 獲導遊讚貼地暖男 (19:09)

張敬軒早前於英國倫敦舉行一連三場的演唱會，而演唱會已結束。這次倫敦之旅除了舉行演唱會，軒仔亦「帶埋父母去旅行」，更透露這次家庭旅行，是一家人42年來首度一起旅行，為了讓父母能了解當地文化及觀賞名勝，出發前，軒仔親自聯絡當地導遊，十分貼心。

這位導遊日前於社交平台，分享跟軒仔一家的相處點滴，他大讚軒仔私下是貼心暖男，十分照顧團隊及身邊人，相當貼地，該導遊表示：「常常幫他的團隊拍照，攝影師拍了他，他便換手幫攝影師拍照，我在導覽大英博物館時，他聽完會再去做翻譯給菲律賓姊姊，真的好貼心。」

此外，她又「還原」早前軒仔於社交平台分享被張爸爸輪椅轆腳的事發經過，當日導遊帶軒仔一家導覽倫敦著名景點白金漢宮：「那天爸爸聽我導覽聽得很專心，所以沒注意到輪椅，連人帶椅，輪子輾過軒仔的腳，我大概是唯一的目擊證人。」她又分享軒仔跟張媽媽鬥嘴趣事：「還有媽媽叫他不要再亂買東西，他說：『唉喔~好啦好啦知道啦。』哈哈哈，跟媽媽鬥嘴時跟大家都一樣，軒仔好可愛。」

導覽完後，導遊問軒仔面對巨大壓力時，他怎麼辦？軒仔便說：「沒辦法解決啊，只能共存。」隨後軒仔又跟她說一見面，她都不知道自己是誰，所以可以很安心放鬆，導遊表示：「因為他來找我時，說自己是來自『香港的小張』，我哪會知道他就是張敬軒！」最後她寫到：「如果我提前知道，我就不會穿得像交通警察了，拜託下次先講一下好不好。敬軒皮膚好好啊！」

（即時娛樂）