王卓淇相隔3年拍旅遊節目 木無表情怕被誤會「扮大牌」 (20:40)

Erin首次為HOY TV拍攝節目，一來便挑戰拍攝日程緊湊的旅遊節目，讓現時身為自由工作者的Erin相當不習慣。（大會提供）

HOY TV推出全新旅遊節目《獨家旅行團》，由今晚（27日）起，逢星期一至五晚上9時於免費電視77台播映。節目由5位美貌與身材並重的女神帶隊，分別有2014年香港小姐亞軍王卓淇（Erin），以及HOY TV節目《Summer Girls 2022》參加者卓淑貞（Hannah）、張可盈（Bonnie）、陳思穎（Michelle）及樂翊榆（Annalise）主持，一連十集帶觀眾「北上」大灣區，體驗星級溫泉旅館，發掘大灣區美食，享受快閃5星級之旅。

其中演出經驗最豐富的Erin，離開TVB後鮮有在電視熒光幕出現，闊別3年後，她大呻久違的高強度拍攝令她一到晚上便「無表情」，擔心其他工作人員誤會她「扮大牌」。

Erin首次為HOY TV拍攝節目，一來便挑戰拍攝日程緊湊的旅遊節目，讓現時身為自由工作者的Erin相當不習慣。她表示已經很久沒有嘗試長時間拍攝，所以一到晚上便會十分疲倦，甚至會累到面無表情。為此，她更一早向節目組「打底」，她說：「我一早同節目組講，如果到夜晚，我無晒表情，唔出聲嘅話，我絕對唔係黑面或者心情唔好，只係因為太攰，我好驚啲人以為我扮大牌！」

節目以介紹旅遊熱點、地道美食及特色溫泉度假酒店為重點，當然少不了要以泳裝示人。Erin平日甚少穿泳衣，為拍攝節目她特意準備多套泳衣，將會在節目中連同Hannah、Bonnie、Michelle及Annalise身穿火辣泳衣浸溫泉，大曬好身材。

（即時娛樂）