花書生熱愛史｜辛叡恩玩劇透 爆厲雲非唯一戀愛對象 (19:47)

由「霸凌惡女」辛叡恩跟三大上位韓國男星厲雲、姜勳和鄭乾柱主演的Viu Original原創青春史劇《花書生熱愛史》，已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

辛叡恩在《花》再度挑戰自我，飾演家道中落的民宿老闆尹端午，為了謀生糊口而在中村經營「二花院客棧」。一次端午在外招攬客人時，被人垂涎美色，幸好得到金是姴（姜勳飾）的幫助而脫險，二人因而結緣；後來丁柳嘏（鄭乾柱飾）和姜剷（厲雲飾）先後入住，「四人幫」終於組成，並在鋤強扶弱的過程中，逐漸拉近距離，此時端午卻被告知先父欠下巨款；另一邊廂，當今皇帝一直追尋失蹤多年的廢世孫，懷疑他混入應考科舉的儒生之中，更因為擔心對方對自己造成威脅，而下令滅口！

25歲辛叡恩早於2018年透過網劇出道，不少觀眾大讚她甚有秀智影子，誰知去年她演出復仇韓劇的大反派後，遭到網民拋棄！近日她現身《我家的熊孩子》時笑言：「劇集播出前，公司說社交平台的追蹤人數會增長很多，我就抱有一點期待，但是很多人說不想見到我笑，反而取消追蹤我了。」

熱愛參加綜藝的她也被經理人踢爆，因為不時自毁女神形象而被公司禁止跳舞：「她以前在節目跳過，此後公司便禁止了！叡恩是活潑和開朗的人，公司認為這會影響觀眾沉浸在她的角色，為了她的形象，只好阻止她；後來她發了跳舞的影片，舞蹈被封印得更厲害了。」

綜藝《全知干預視角》也搶先公開她和厲雲在劇中擁抱畫面，不過她卻自爆感情線眾多：「他不是劇中唯一的戀愛對象，他和我的角色看起來有感情，但事實並非如此。」

（即時娛樂）