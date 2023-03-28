梁詠琪新歌MV捲抄襲風波 MV被下架 本土創作人發聲明：不接受公然抄襲 (12:45)

梁詠琪新歌MV由林嘉欣老公袁劍偉執導，由於爆出抄襲風波，部分畫面相似度更高達九成，MV已被緊急下架。（Chloeography Project fb圖片）

由常霖法師等善長成立的「心呼吸」慈善團體，早前邀來梁詠琪（Gigi）為機構演繹主題曲《停一停•心呼吸》，歌曲由倫永亮作曲，並由林嘉欣老公袁劍偉（Steve）拍攝MV，但歌曲MV疑捲抄襲風波，本土創作人Chloe Wong及其團隊Chloeograpghy Project分別發嚴正聲明，指《停一停•心呼吸》MV涉抄襲，部分畫面相似度更高達九成。

Chloe Wong及Chloeograpghy Project貼出多張對比照作證據，聲明部分內容如下：「不接受公然抄襲，流行作品需重視原創。就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited（以下簡稱「心呼吸」） 於 2023年3月22日發布的音樂錄像《停一停•心呼吸》（主唱: 梁詠琪，錄像導演: 袁劍偉） 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》*（以下簡稱《遙遙之城》） 的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！」事後《停》的主辦機構今晨（28日）已將MV緊急下架。

（即時娛樂）