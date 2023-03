馮允謙演唱會｜張學友壓軸「登場」送祝福 讚Jay老實可信賴 (14:17)

next

馮允謙(Jay Fung)一連3場紅館演唱會昨晚(27日)圓滿結束,去到演唱會尾聲,Jay多謝家人給予他支持,在他最初說想入行時,父母有很大質疑,覺得這行很難,特別5年前他經歷低潮期,當時未簽公司又沒有收入,但爸爸很好,即使今年65歲仍辛苦工作,就是擔心他做這行收入不穩定,他說:「所以爸爸I love you!還有哥哥,他第一次來看我的騷,他放下工作,3晚都有來,I Love you!」

壓軸時,大屏幕播出張學友祝賀Jay開騷片段,學友特別多謝Jay父母喜歡他,在Jay面前經常播他的歌,令Jay會聽中文歌,這很重要,是歌手其中一個功用,亦恭喜2人成功養育出Jay成為很體面的人,學友說:「我第一次見Jay已覺得他是非常陽光,和可付託終身的男仔,是很老實、可以信賴的年輕人。」同樣身為父母的學友,又請教Jay父母如何把兒子教得那麼好,並笑言:「我都有個女,教成怎樣不要講了,你教我的話,我可以做Jay演唱會嘉賓。」Jay看完即大呼:「Oh My God!」

喊足兩晚的Jay,笑指尾場不會喊,他表示幸運遇到好的公司,可以在大家面前唱歌,是他的榮幸,但他因發音不準,令粉絲聽錯以為遺憾,鬧出笑話,他自嘲:「我在香港多年,中文都那麼差,我會努力學好中文。」Jay多謝觀眾沒放棄他,才有這次演唱會,自言不知下次幾時再踏紅館舞台,粉絲隨即舉起「See You Next Time」橫幅,Jay感動自拍及錄影留念,最後兩度encore,以一曲《How Many Times》為演唱會劃句號。

Jay受訪時對自己紅館處男騷,給予70至80分,認為有進步空間,跳舞可以跳好一點。他說韓團部分由1月開始練,由於他記歌詞很差,加上不懂韓文,要用英文拼音再死記,還要配合舞蹈,所以有點吃力,自知不是跳得太好看,但很用心去跳,希望粉絲開心。

提到邀請林明禎擔任3晚嘉賓,Jay表示是公司決定,因該曲性感和浪漫,而且要考慮到哪位女生跳舞好看但又不嫌棄他,覺得林明禎非常符合。問到在女友面前與林明禎大跳貼身舞兼示愛,可擔心女友呷醋?他笑說未有時間見女友,事前亦沒預先跟對方備案,是一個驚喜。當聽到事後可能要跪玻璃時,Jay笑言:「這樣講令我很擔心,剛做完騷讓我冷靜一下,不過女友看完騷都說很精彩,以我為榮,希望她不要呷醋,因我個心得一個人。」

談到張學友拍片,Jay感到相當驚訝,他事前並不知情,他說:「我很喜歡學友,爸爸則是學友超級粉絲,經常模仿學友唱歌,我第一次認識廣東歌,就是學友的歌。(學友說下次做個唱嘉賓?)在紅館開演唱會是很難,不知道什麼時候有下次,所以我很好珍惜今次,希望很快再開。」

