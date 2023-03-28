馮允謙演唱會｜張學友壓軸「登場」送祝福 讚Jay老實可信賴 (14:17)

馮允謙（Jay Fung）一連3場紅館演唱會昨晚（27日）圓滿結束，去到演唱會尾聲，Jay多謝家人給予他支持，在他最初說想入行時，父母有很大質疑，覺得這行很難，特別5年前他經歷低潮期，當時未簽公司又沒有收入，但爸爸很好，即使今年65歲仍辛苦工作，就是擔心他做這行收入不穩定，他說：「所以爸爸I love you！還有哥哥，他第一次來看我的騷，他放下工作，3晚都有來，I Love you！」

壓軸時，大屏幕播出張學友祝賀Jay開騷片段，學友特別多謝Jay父母喜歡他，在Jay面前經常播他的歌，令Jay會聽中文歌，這很重要，是歌手其中一個功用，亦恭喜2人成功養育出Jay成為很體面的人，學友說：「我第一次見Jay已覺得他是非常陽光，和可付託終身的男仔，是很老實、可以信賴的年輕人。」同樣身為父母的學友，又請教Jay父母如何把兒子教得那麼好，並笑言：「我都有個女，教成怎樣不要講了，你教我的話，我可以做Jay演唱會嘉賓。」Jay看完即大呼：「Oh My God！」

喊足兩晚的Jay，笑指尾場不會喊，他表示幸運遇到好的公司，可以在大家面前唱歌，是他的榮幸，但他因發音不準，令粉絲聽錯以為遺憾，鬧出笑話，他自嘲：「我在香港多年，中文都那麼差，我會努力學好中文。」Jay多謝觀眾沒放棄他，才有這次演唱會，自言不知下次幾時再踏紅館舞台，粉絲隨即舉起「See You Next Time」橫幅，Jay感動自拍及錄影留念，最後兩度encore，以一曲《How Many Times》為演唱會劃句號。

Jay受訪時對自己紅館處男騷，給予70至80分，認為有進步空間，跳舞可以跳好一點。他說韓團部分由1月開始練，由於他記歌詞很差，加上不懂韓文，要用英文拼音再死記，還要配合舞蹈，所以有點吃力，自知不是跳得太好看，但很用心去跳，希望粉絲開心。

提到邀請林明禎擔任3晚嘉賓，Jay表示是公司決定，因該曲性感和浪漫，而且要考慮到哪位女生跳舞好看但又不嫌棄他，覺得林明禎非常符合。問到在女友面前與林明禎大跳貼身舞兼示愛，可擔心女友呷醋？他笑說未有時間見女友，事前亦沒預先跟對方備案，是一個驚喜。當聽到事後可能要跪玻璃時，Jay笑言：「這樣講令我很擔心，剛做完騷讓我冷靜一下，不過女友看完騷都說很精彩，以我為榮，希望她不要呷醋，因我個心得一個人。」

談到張學友拍片，Jay感到相當驚訝，他事前並不知情，他說：「我很喜歡學友，爸爸則是學友超級粉絲，經常模仿學友唱歌，我第一次認識廣東歌，就是學友的歌。（學友說下次做個唱嘉賓？）在紅館開演唱會是很難，不知道什麼時候有下次，所以我很好珍惜今次，希望很快再開。」

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（即時娛樂）