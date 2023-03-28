RubberBand巡唱英國站結束 6號勁眼淺 淚腺連番失守 (18:24)

樂隊RubberBand（RB）的《RubberBand Ciao World Tour 2023》世界巡迴首站，已於3月24日在英國倫敦舉行。巡唱第二站亦於前晚（26日）在英國曼徹斯特的AO Arena 舉行，雖然有了頭場跟「自己人」重聚經驗，但來到第2場，仍然有令人感動場面，主音6號的淚腺更是連番失控，淚灑台上。

在台上6號表示在寫《好好地過》時，是幻想如能重遇已遷居到他方朋友，會與對方訴說在香港的生活，他說：「跟住落嚟呢首歌，你哋當係第一封信啦，寫歌時我哋諗住見到你哋時，會講番我哋分開咗嘅時間，我哋喺香港嘅生活，喺香港嘅一啲歷程係點。」在唱出《倒行詩》前，6號再次感謝到場觀眾：「呢首歌就係提醒我哋，所有嘢唔係必然，RubberBand嚟到曼城，唔係必然，有你哋睇我哋都唔係必然，好感激呢次音樂會見到你哋。」

這場RubberBand同樣準備了《今天應該很高興》以《假使世界原來不像你預期》，但當6號唱出《假》的頭一句後，見到台下燈光海時，便再次控制不了情緒，失守淚崩，隊友泥鯭見狀便接力唱下去，台下觀眾亦高呼「加油呀！唔好喊！」好不容易收拾情緒繼續唱的6號，到副歌時再次哽咽，這次換成台下觀眾接力唱，場面感動。

大合唱過後，台下觀眾仍高呼「加油」，6號有感而發表示：「感謝千里外嘅你哋明白我哋，不論我哋有幾多甩漏、喊，我們咁多年走來，你哋都聽我們嘅音樂，你哋等待我哋嚟到曼徹斯特，好感謝你哋明白我哋，每一張唱片每一個音樂會，可能喺香港音樂會，你哋未必睇到，但係我哋應承大家，說了再見就會再見，嚟到呢度。」場內觀眾即報以歡呼聲，6號承諾兩年後再回來曼徹斯特。

完成兩場英國站演出後，阿偉表示仍處於開心狀態：「係一件好難得嘅事，我哋兩年前喺紅館約定再見，呢幾日嚟到英國，大家真係可以再見，尤其感動親切，亦都感激觀眾熱情。當中最難忘係有一個部分，我同6號、阿正都有落台，跟觀眾近距離接觸，觀眾同我哋握手握到好實，感覺就好似同一啲分開咗一段時間嘅朋友大力擁抱，感受好深刻，希望嚟緊盡快落實北美及台灣等World Tour站，同更加多觀眾再聚，大家要等我哋嘅好消息！」

（即時娛樂）