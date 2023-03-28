馬國明劇接劇視帝呼聲高 《法言人》演「四神加持」萬能師爺 (18:41)

由視帝馬國明﹑視后林夏薇，聯同張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃長興及李成昌等合演的無綫新劇《法言人》，將由4月10日起，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。

《法言人》圍繞規模偏小的施雷律師事務所為故事骨幹，重點主角則為在律師樓中舉足輕重的「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）。天資聰穎的金師爺，因為年輕時一單冤案及家庭背景等問題，放棄大好前途不做律師，改為提早投身社會做「師爺」。

由於擁有超強頭腦、交際手腕，計仔多多又靈活變通，黑白兩道同樣吃得開的金師爺，在「施雷」中是神級地位，兼任「橋神」、「財神」、「男神」，就連「食神」都做埋，地位就如劇中金師爺口頭禪一樣「掂呀！」除了主要角色有血有肉，劇集亦透過不同單元個案、帶出一個又一個的人情故事。

馬國明今年連環發力，先是3月初播出的《隱形戰隊》，「特務馬明」熱爆的同時，無綫再乘勢推出《法言人》，劇中馬國明角色重情重義、廚藝智慧並重；而馬國明拍攝中的《新聞女王》，亦是焦點重頭劇，看來馬國明今年視帝在望。

問到馬國明是否獲力谷做視帝，他禮貌地回應「不知道」，但感恩自己暫時各方面都看似順利：「《隱形戰隊》觀眾嘅Feedback都好好，《法言人》我都好期待，因為我鍾意個劇本，希望觀眾除咗鍾意《隱形戰隊》，都會鍾意《法言人》。」馬國明補充《法言人》劇本首尾呼應、有完整性，4位主角友情線感人，金師爺角色對他來說也很大挑戰：「我個角色原本讀法律嘅，點解會做咗師爺呢？另外又因為一啲原因，令到我對每單官司都好緊張，到底嗰樣嘢係乜呢？呢啲都留待觀眾自己搵答案。」

問師爺與醫生哪個專業的對白更難背，馬國明笑言沒分別：「我本身唔係律師又唔係醫生，我都係拍劇先重新學相關專業名詞，所以兩樣都難。但做演員冇所謂，最緊要拍出嚟觀眾鍾意。」談到《法言人》首播周撞正《隱形戰隊》結局周，會否怕觀眾混淆，馬國明說：「始終兩個角色好唔同，希望觀眾唔會撈亂，同埋一樣鍾意啦。」

（即時娛樂）