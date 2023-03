AK回應林俊傑個唱「嘉賓風波」 否認Ian取消關注JJ：可能未follow (19:49)

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今天(28日)舉行記者會,公布詳情及揭曉各獎項入圍名單。出席歌手包括謝安琪(Kay)、許廷鏗、 陳柏宇、泳兒、MIRROR楊樂文(Lokman)和江𤒹生(AK)、COLLAR的5位成員沈貞巧(Gao)、許軼(Day)、王家晴(Candy)、陳泳伽(Winka)和李芯駖、ERROR的吳保錡以及洪嘉豪等,大批粉絲到場為各自偶像應援,場面墟冚。MIRROR團獎連個人獎項共19項提名,獨領風騷。

今屆頒獎禮將於5月7日假亞博舉行,當晚共頒發16個獎項,除了「Genre of The Year」大獎及4個幕後獎外,所有獎項均由全港市民,以一人一票方式投票選出,其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒發,而是首次以歌曲音樂風格劃分獎項,為「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度另類歌曲獎」。「Genre of The Year」則由本地及海外專業人組成的評審團以一人一票形式,透過以上4項歌曲奬得奬作品選出。

MIRROR團獎連個人獎共19個提名,笑指他們內部競爭激烈? Lokman說不只團內,其他人也是勁敵,笑指他們視獎項如浮雲,最緊要專心做好作品。Lokman希望粉絲的愛戴,令MIRROR能蟬聯組合奬。早前稱暫時主力拍劇的AK,則表示看隊友得奬也沒所謂,影視都是作品,大家行的路向不同,AK說:「我又不是不做歌,只是做少一點,我沒所謂。」

早前與林俊傑(JJ)鬧出演唱會「嘉賓風波」,Lokman強調是溝通上誤會,詳情與製作單位說的一樣;AK亦指隊友陳卓賢(Ian)沒有嬲,也沒有人嬲,但談到Ian疑取消JJ的Ig關注?二人認為有時很難追蹤所有人:「可能不是unfollow,而是未follow,有好多行內的人,我都未follow,有時可能是合作過才follow。」

有網民不停在Ian社交平台留言攻擊,AK覺得大家把事情放大,事實講給了大家聽,大家有權利選擇信或不信,但的確是製作單位出現了溝通上的錯誤,他說:「Ian又沒有不開心,期待下一次,再準備好一點,希望下次成事﹐可幫JJ或其他歌手做嘉賓。」

談到事件掀兩班粉絲罵戰?Lokman認為罵戰是出於大家對偶像的愛,愛得太深,但有時愛是為開心,為他們激氣就不好,他說:「將愛扭一扭,令自己開心些,不要針對在對方身上,傷和氣。」

AK重申MIRROR和JJ仍是友好關係,事情真的是去到才知溝通上出現錯誤,準備的歌曲不同了,令表演未能達成。問到JJ是否想他們全隊上台?AK直言是,但中間有溝通錯誤,他又笑指當日還帶了JJ的CD到場打算,並找對方簽名,所以最不開心的是他才對,希望下次能有機會再給JJ簽名。

有指MIRROR分組吸金,隊友姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安及柳應廷,稍後又到馬來西亞出席音樂節,2人指他們一向也分小組行動,也開心他們先行一步掙外快,更指已叮囑他們幫手美言幾句。

至於MIRROR近日推出商品時,因姜濤與Anson Lo的英文簡介中分別寫「Co-Star」與「Star」有高低之分,引來粉絲非常不滿。AK稱這是廠商寫的簡介,兩人認為這兩個名詞的解釋是差不多,呼籲大家不要為此鬧交。

(即時娛樂)