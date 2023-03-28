AK回應林俊傑個唱「嘉賓風波」 否認Ian取消關注JJ：可能未follow (19:49)

有指MIRROR分組吸金，隊友姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安及柳應廷，稍後又到馬來西亞出席音樂節，AK和Lokman指他們一向也分小組行動。（劉永銳攝）

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今天（28日）舉行記者會，公布詳情及揭曉各獎項入圍名單。出席歌手包括謝安琪（Kay）、許廷鏗、 陳柏宇、泳兒、MIRROR楊樂文（Lokman）和江𤒹生(AK）、COLLAR的5位成員沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）和李芯駖、ERROR的吳保錡以及洪嘉豪等，大批粉絲到場為各自偶像應援，場面墟冚。MIRROR團獎連個人獎項共19項提名，獨領風騷。

今屆頒獎禮將於5月7日假亞博舉行，當晚共頒發16個獎項，除了「Genre of The Year」大獎及4個幕後獎外，所有獎項均由全港市民，以一人一票方式投票選出，其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒發，而是首次以歌曲音樂風格劃分獎項，為「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度另類歌曲獎」。「Genre of The Year」則由本地及海外專業人組成的評審團以一人一票形式，透過以上4項歌曲奬得奬作品選出。

MIRROR團獎連個人獎共19個提名，笑指他們內部競爭激烈？ Lokman說不只團內，其他人也是勁敵，笑指他們視獎項如浮雲，最緊要專心做好作品。Lokman希望粉絲的愛戴，令MIRROR能蟬聯組合奬。早前稱暫時主力拍劇的AK，則表示看隊友得奬也沒所謂，影視都是作品，大家行的路向不同，AK說：「我又不是不做歌，只是做少一點，我沒所謂。」

早前與林俊傑（JJ）鬧出演唱會「嘉賓風波」，Lokman強調是溝通上誤會，詳情與製作單位說的一樣；AK亦指隊友陳卓賢（Ian）沒有嬲，也沒有人嬲，但談到Ian疑取消JJ的Ig關注？二人認為有時很難追蹤所有人：「可能不是unfollow，而是未follow，有好多行內的人，我都未follow，有時可能是合作過才follow。」

有網民不停在Ian社交平台留言攻擊，AK覺得大家把事情放大，事實講給了大家聽，大家有權利選擇信或不信，但的確是製作單位出現了溝通上的錯誤，他說：「Ian又沒有不開心，期待下一次，再準備好一點，希望下次成事﹐可幫JJ或其他歌手做嘉賓。」

談到事件掀兩班粉絲罵戰？Lokman認為罵戰是出於大家對偶像的愛，愛得太深，但有時愛是為開心，為他們激氣就不好，他說：「將愛扭一扭，令自己開心些，不要針對在對方身上，傷和氣。」

AK重申MIRROR和JJ仍是友好關係，事情真的是去到才知溝通上出現錯誤，準備的歌曲不同了，令表演未能達成。問到JJ是否想他們全隊上台？AK直言是，但中間有溝通錯誤，他又笑指當日還帶了JJ的CD到場打算，並找對方簽名，所以最不開心的是他才對，希望下次能有機會再給JJ簽名。

有指MIRROR分組吸金，隊友姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安及柳應廷，稍後又到馬來西亞出席音樂節，2人指他們一向也分小組行動，也開心他們先行一步掙外快，更指已叮囑他們幫手美言幾句。

至於MIRROR近日推出商品時，因姜濤與Anson Lo的英文簡介中分別寫「Co-Star」與「Star」有高低之分，引來粉絲非常不滿。AK稱這是廠商寫的簡介，兩人認為這兩個名詞的解釋是差不多，呼籲大家不要為此鬧交。

（即時娛樂）