Winka@COLLAR被轟「消費」舊愛：最緊要2人有共識 (19:54)

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今天（28日）舉行記者會，女團COLLAR角逐「年度流行歌曲獎」、「年度組合」及「年度新人女歌手」3個獎，隊長Gao（沈貞巧）表示見到自己出現在提名名單片段，感到神奇；李芯駖稱之前她們還是在台下看騷，2人覺得今年獲提名兼入圍已很開心。問到組合獎勁敵是否師兄MIRROR？芯駖聞言嘩了一聲：「無可能，我們還是新人仍在學習中，不能看齊。」

成員Winka（陳泳伽）日前自爆去年中，跟拍拖6年的男友分手，事後被網民轟「消費」前度，雖然Winka已回應，但事情仍不斷發酵。Winka表示心情尚好，因今天出席開心活動，她表示當初只想交代感情狀况，沒想過事情會變成這樣，她的想法已在社交平台交代過了，其他成員也幫Winka解圍，Gao說不用安慰對方，大家都關心Winka感情狀况而已，希望外界給予空間，並笑指成員很多狀况都需要擔心，芯駖自言服飾性感，上下都要兼顧；Day則表示最好撐對方的方法，就是如Marf（邱彥筒）新歌「Shh」。

追問Winka報道出街後，可有與前度溝通，她直言現時講什麼都不適合，最緊要他們有共識，這件事完了就完了，大家再見亦是朋友。對方還是否她的歌迷會會長？Winka稱一直交接中，大家沒就此事溝通：「再看吧，他都需要冷靜一下。」

（即時娛樂）