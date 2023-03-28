CHILL CLUB推介榜｜保錡獲粉絲大聲公應援讚有創意 洪嘉豪盼MC奪男歌手獎 (21:41)

謝安琪（左圖）憑《我的波利海妮婭》入圍角逐「另類歌曲獎」及「女歌手獎」兩個獎項；泳兒獲提名「年度流行歌曲」、「年度另類歌曲」及「年度女歌手」3個獎項大感驚喜。（劉永銳攝）

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》今天（28日）舉行記者會。活動期間，ERROR成員吳保錡的粉絲相當賣力，還出動大聲公不斷播放：「吳保錡，你好威猛又好靚仔呀！」笑爆全場。

ERROR團獎連個人獎共7個提名，由於郭嘉駿（193）去了外國拍攝，何啟華（阿Dee）有秘密任務，而肥仔則要籌備新作，所以只有保錡單拖出席，對於粉絲大聲公應援，他大讚有創意又感動。保錡原本希望奪年度新人銅獎，但當知道今年改賽制後，即表示無機會，因全部都是勁敵，不過只要歌曲得到大家喜歡已很開心。

洪嘉豪憑《污糟兒》入圍「年度節奏藍調歌曲獎」，兼有份角逐「年度男歌手」和「年度唱作男歌手」。他表示很滿意去年推出的歌曲，得獎與否都OK，最重要開心。

對於首次入圍男歌手獎，他謙稱論資排輩，能夠躋身入圍已很開心，看好MC張天賦，希望對方為公司爭光。

Kay憑《我的波利海妮婭》入圍角逐「另類歌曲獎」及「女歌手獎」兩個獎項，她覺得今次以歌曲風格劃分獎項，非常新穎又特別。笑指可避開MIRROR，Kay稱現時是抱輕鬆心態去頒獎禮，只想看場好騷；Kay自言幾喜歡麗英，歌好聽又有趣，能視畢生事業做有趣的事，是很難得。另外，Kay表示爸爸患認知障礙，記性較差，對獎項也不太懂：「上次親戚打給爸爸，告訴他知我攞獎有提起他，爸爸都不知，他現在很超然，活在自己歡樂的世界。」

泳兒獲提名「年度流行歌曲」、「年度另類歌曲」及「年度女歌手」3個獎項大感驚喜。當知道MIRROR在流曲歌曲候選名單上，共有7個提名時，泳兒即笑言叫粉絲重注投票在另類歌曲上，而她本身也喜歡另類曲風和形象。至於女歌手獎，泳兒指因候選名單很長，故也不會多想，屆時都是穿得靚靚出席頒獎禮。

（即時娛樂）