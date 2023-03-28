張國榮紀念展開幕 走入時光隧道重溫哥哥經典 (22:10)

香港文化博物館舉辦「繼續寵愛 • 張國榮紀念展」今日舉行開幕禮，天星娛樂總裁陳淑芬（陳太），張叔平、夏永康擔任客席策展人，到場主持開幕儀式。紀念展中展出張國榮（哥哥）的部分珍貴物件，如獎座、唱片、演唱會服裝等，當中有不少是哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐）借出。

陳太表示哥哥逝世10周年時曾辦過展覽，今次20周年再辦，希望「哥迷」走入時光隧道，重溫哥哥經典，當中有哥哥在演唱會穿過的羽毛裝及紅色高跟鞋，非常珍貴，她說：「羽毛裝從未展出過，件衫保留多年，今次展出要好小心處理，還有哥哥穿過的釘珠牛仔褲和釘有貝殼的裙褲，都是由唐唐借出，他原本借出更多，可惜場地有限未能盡展，多謝張叔平構思出這個紀念展。」

4月1日在紅館舉辦《繼續寵愛．二十年．音樂會》，陳太稱唐唐未必上台，會有特別方法參與其中環節。演出嘉賓有張智霖、袁詠儀、古巨基、陳松伶、鄭欣宜、陳潔靈、李幸倪（Gin Lee）、張衛健及譚耀文，部分嘉賓特別趕回港參與。當晚環球唱片在會展舉行《想張國榮致敬音樂會》，陳太說：「紅館檔期要在一年前預訂，海外粉絲早計劃來港參與紀念活動。今年是特別一年，號召所有喜歡哥哥的人匯聚起來，期待當晚演出。」

開幕儀式上，3名嘉賓莫何敏儀、陳幼堅及連炎輝上台分享與哥哥生前點滴。莫何敏儀稱昔日麗的年代，首次見哥哥已驚為天人，他唱得、跳得、靚仔又有親切感，故認定要簽他捧為明星，又欣賞哥哥充滿愛心，說：「多年前，他知我參與兒童癌病基金的慈善工作，二話不說寫了一張100萬元支票給我，我收到都呆一呆」。她憶起女兒莫文蔚當年入行，哥哥一口答應會好好照顧，令她非常感動。

（即時娛樂）