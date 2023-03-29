盧瀚霆後援會稱可代訂MIRROR 4子大馬音樂節門票 Viu發聲明澄清引網民熱議 (15:34)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）及呂爵安（Edan），將於5月14日參與在馬來西亞舉行的《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站》，活動由Viu及IMC Live Global聯合主辦，門票將於3月30日上午11時起於KLOOK獨家發售！盧瀚霆國際後援會昨天在Instagram限時動態出Post，稱可為會員代訂音樂節門票，每張門票需收取主辦單位手續費RM4（約港幣7元）。不過，後援會後來又出Post，稱收到大會通知不再作個別訂購，因此要取消音樂會門票預訂及安排退款。有關的內容未見在另外3位有份參與演出的MIRROR成員歌迷會專頁內。

昨晚9時許，Viu在社交平台發聲明︰「近日得悉有不明人士聲稱可代購Viu呈獻 『ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站』門票，Viu特此強烈建議樂迷不要向來歷不明的渠道購買門票，以免蒙受不必要損失。如因有人發佈任何不實消息而蒙受損失，Viu保留一切追究權利。所有音樂節的消息，以Viu官方發佈為準，敬請留意。」

事件引起網民熱議，有粉絲表示︰「我鏡粉，今次都唔爭公司同ALFC，對其他11子同粉絲唔公平，今次點解只有ALFC有？Edan？ Keung？Jer呢？」亦有粉絲質疑︰「ALFC係不明人士？簡直0尊～To be fair，如果有票，應該係由MIRO賣， 或所有FC同一時間開form~」有網民則說︰「到底發生了什麼事？明明係ALFC Admin出form收埋錢話訂票，點解轉頭又話係不明人士/不明來歷？可否講清楚？如果係詐騙，可以報警喎﹗」也有粉絲認為Viu及盧瀚霆國際後援會要交代清楚︰「公司同ALFC要出嚟清楚交代發生緊咩事，好多人都真金白銀畀咗錢，我哋都要知道點解冇授權都收到錢。」

（即時娛樂）