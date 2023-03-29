隱形戰隊｜陳山聰因監製1個指令 拍歌舞戲遭臨記任摸 (16:04)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚展開「炸彈狂魔案」，陳展鵬飾演的匡勝天登場。劇情講述一連兩單大型爆炸案，案發現場均留有德文塗鴉，眾人沿着相關線索鎖定被囚禁獄中的心理專家匡勝天，事件更牽扯到8年前一單臥底被殺案，以及疑似黑幫復仇事件。在第一爆炸現場，Ocean（馬國明飾）及寶寶（唐詩詠飾）碰巧身處其中，Ocean一度因找不到寶寶大為緊張，故之後重遇寶寶激動攬攬之餘還又笑又喊，而寶寶雖全程以木納聲音回應Ocean，但還是忍不住感動的淚水，場面感人。官方宣傳早前將焦點放在陳展鵬出場一幕，引起網民熱議。黃子恒飾演的沈教授亦似乎隱藏了極大秘密，他與神秘黑衣人一再發生衝突，言談間顯露了二人應有不可告人勾當，不少觀眾均好奇黑衣人真身。

陳山聰飾演的Cool Sir遭母親淑珠（蘇恩磁飾）設局與家姐顧晨麗（樊亦敏飾）進行雙人約會。期間，Cool Sir因抽中獎被邀上台唱歌助慶，他忘我大唱《眼睛想旅行》，歌聲與台風亦充滿喜感，之後又在一班「婦女」包圍下開心跳舞，作為現場觀眾的邢風（劉穎鏇飾）全程雀躍幫Cool Sir影相。山聰45秒的歌舞場面獲觀眾讚有型及可愛。山聰說︰「你知唔知嗰場所有臨時演員，因為搵晒啲媽媽Auntie嚟，嘩！佢哋直情開心到呢，基本上監製唔使點教佢哋做戲，佢哋都識得點做。佢哋好投入，監製話盡情摸山聰啦，嘩！佢哋真係，我畀佢哋摸到真係... 正呀！」

（即時娛樂）