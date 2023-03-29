趙慧珊黃溢濠親暱影舞台劇海報 邵仲衡大叫：唔好摸佢 (17:33)

邵仲衡被Aka、黃溢濠稱為「大前輩」，笑言有演戲「奇難雜症」都可找他傾訴，並表示自己「吹得幾下」。（大會提供）

邵仲衡、趙慧珊（Aka）、黃溢濠首次為舞台劇《晚安》拍攝海報，Aka和黃溢濠親暱拍攝，令男方勁尷尬，拍攝期間邵仲衡還大叫：「你唔好摸佢！」令現場氣氛非常搞笑。

事後Aka自爆「大佬孝」喝止自己摸黃溢濠，更笑稱對方「硬晒軚」：「其實溢濠佢真係好紳士，每次掂到我都會講聲『我會掂到你條頭髮、我會摸到你膊頭』，所以我叫佢當我男人咁影就得。之後到我主動摸溢濠，就比孝哥（邵仲衡）叫停喇，因為佢睇晒劇本，知道我哋關係，叫我點到即止。」

Aka表示這部劇為自己度身訂做，多年都被一個夢困擾：「我一個星期都會發同一個夢3、4次，夢境係講我著住校服同老師講再見，起初都覺得懷緬下，因為都冇機會再著校服啦，到後來係覺得又係呢個夢，都有啲想知夢境有乜嘢含意。」

邵仲衡被Aka、黃溢濠稱為「大前輩」，笑言有演戲「奇難雜症」都可找他傾訴，並表示自己「吹得幾下」，樂於無私分享：「劇中我係賣二手衫，都諗過搵私伙衫做道具，不過原來角色都比較斯文，啲衫未必好夾。其實呢次舞台劇叫《晚安》，我都試過夢境預知未來，當年喺TVB拍劇，一直都冇梁朝偉合作，但發夢同佢喺餐廳食飯，到咗第二日竟然夢境成真，同偉仔同枱食飯。」

近期忙於拍攝工作的黃溢濠日夜顛倒，竟忘記日前與Aka同場演出，搞到非常尷尬：「噚晚都係拍通宵，返去唞一唞再嚟呢度開工，影完海報就要再返去拍過，真係隨時都瞓得著。其實我係第一次做舞台劇，最驚就係背對白呢一部分，但係大佬孝叫我放鬆享受舞台，有乜嘢都會捉住佢攞料㗎喇，雖然呢排好忙，但我都係嫌未夠辛苦，想試『組接組』嘅滋味。」

（即時娛樂）