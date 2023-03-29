謝天華難忘著T-back與男舞者曖昧跳舞 盼舞蹈員保障提升 (21:07)

「香港舞蹈演藝人協會」將於下月初假香港大會堂舉行以香港舞蹈歷史為題的大型展覽《舞之步伐‧藝之傳承》，介紹香港由1960年至今的商業舞蹈表演發展歷程。協會創辦人之一的資深排舞師林青峰及榮譽會長謝天華（Michael）受訪時，稱為展覽花了兩年蒐集資料，希望趁機會重組珍貴片段及圖片作紀錄。

謝天華難忘1991年在林憶蓮演唱會上跳脫衣舞︰「跳呢隻舞要除剩一條紅色T-back，仲要同男舞蹈員好曖昧咁跳畀紅館入面萬多個觀眾睇。我聽完，個心囉囉攣，好驚隻舞太激會畀人鬧。好彩有個女歌手睇完個騷，讚我哋兩個男仔跳得好正、好激，令我好有滿足感。第2場時，我已經豁出去，合共跳了10場，加埋排舞大約跳過50幾次。得番條T-back算係我最大底線﹗（依家仲可以咁演出？）我已經做咗爸爸，要睇藝術成分。有充足條件唔係沒可能，但要畀半年時間我收一收肚腩先。」

他坦言舞蹈員生涯十分艱辛，雖然收入一般，但從中學到的身體語言動作對演戲、演音樂劇有幫助。談到當年可曾渴望成為台上焦點時，謝天華說︰「我覺得觀眾入場係睇我跳舞，唔係聽歌手唱歌，好開心﹗我同陳小春、朱永棠會比較舞技，排完舞要睇邊個勁。」談到時下的舞蹈員，謝天華認為他們偏側某種舞蹈，不夠多元化。他說︰「商業舞蹈唔止街舞。雖然近排興K-Pop，但一個專業舞蹈員要樣樣學，可能要跳中國舞、芭蕾舞。」林青峰亦認同新一代舞者偏向跳某種舞，演出機會減少，只好轉去教舞。

舞蹈員李啟言（Mo）去年在MIRROR紅館演唱會上被巨型屏幕擊中，至今仍留醫，謝天華說︰「發生意外後，大家都好唔開心。希望藉住今次事件，舞蹈員嘅保障可以提升，有所改善。好似舞台演出嘅安全性，以前做演唱會冇咩意外，最多都係跌落去，好少有嘢喺上面跌落嚟，希望製作單位留意多啲。我未試過跌落台，因為踩台時一發現問題，即刻會同排舞師講，搵大會去改。」林青峰續說：「事件後，我遇到好多舞者，心理壓力好大。有一批人受影響，寧願唔再跳，轉去教舞。我做表演前，場地Set up已經出現，摸熟個台再帶舞者走一次，每次都好安全，亦唔希望上台時，頭頂仲整緊燈。」

（即時娛樂）