和解在後｜蘇雅琳首次拍劇壓力大 感激隊友窩心支持 (20:14)

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）在ViuTV原創劇《和解在後》擔任女主角，她坦言拍攝初期很大壓力，幸得隊友李芯駖（芯駖）和沈貞巧（Gao）探班，並送上她們親手炮製的靚湯、糖水、涼茶及美食，感覺窩心，希望有天能與她們一齊拍劇鬥演技。

Ivy回憶拍攝初期有點不知所措︰「第一次正式面對劇本和跟對手做戲，加上要同時記對白、走位及做反應，最初不習慣及不太熟習。拍MV時要望鏡頭，但拍劇望鏡就要重拍，我最初半個月仍未習慣如何遷就鏡頭，直至拍攝中期才逐漸適應，壓力也隨之減少，很開心和享受。」Ivy在劇中飾演性格直率、有正義感及黑白分明的法律系畢業生方圓。她為演好角色，事前上網查閱不同的法律詞語，拍攝時又向廖子妤、谷德昭偷師。談到與《全民造星IV》導師梁祖堯合作，Ivy說︰「他比較似爸爸，沒教我太多演技上的知識，反而教我如何處理拍攝時的情緒，以傾談方式讓我放鬆心情。」

談到在劇中飾演情侶的柯煒林（Will），Ivy讚他雖有一雙小眼睛，也是靚仔一名。她說︰「我以前讀女校，很少跟男孩子接觸。Will很好，他是很溫柔的人，知道我第一次拍劇，就分享他做新人時的感受。他很照顧我，令我能安心演出。」Ivy目前正在拍攝另一套新劇《飛黃騰達》，她希望有機會拍青春校園劇，怕現在不拍，過多幾年就不適合了。

（即時娛樂）