李善均帶隊遊東南亞 都敬秀ZICO日本合宿 大玩男人的浪漫 (19:45)

《沒》邀來甚少亮相綜藝的都敬秀（左圖）、ZICO、Crush和崔政勳，4人同屬歌手過去絕少同台演出。（大會提供）

《沒有數學的修學旅行》（左圖）和已開播的《非常私密東南亞》，已於「黃Viu煲劇平台」。（大會提供）

已於「黃Viu煲劇平台」上架的韓國旅遊綜藝《沒有數學的修學旅行》和已開播的《非常私密東南亞》，將會由人氣偶像D.O、ZICO、李善均等人，帶領觀眾前進北海道和東南亞國家，而名廚白種元亦會率領少時Yuri、BamBam等韓流偶像開設海外餐廳推廣韓食；至於Apink普美和南珠、Highlight成員東雲則擔任「特級導遊」，透過 《Tripmate,Who Are You?》為觀眾展現韓國多重魅力。

偶像加持：《沒有數學的修學旅行》

人氣男團EXO成員都敬秀（D.O.）、ZICO、Crush、復古天團Jannabi主唱崔政勳、搞笑藝人李龍真和梁世燦演出的綜藝《沒有數學的修學旅行》，講述6位成員前往北海道的積雪村莊，並在六日五夜的「修業旅行」中，通過各種超乎想像的任務。

《沒》邀來甚少亮相綜藝的都敬秀、ZICO、Crush和崔政勳，4人同屬歌手過去絕少同台演出，當中崔政勳首度與3人見面 ，更令人期待同屬「92Line」的四人和搞笑藝人李龍真和梁世燦，如何展現出男人的浪漫！

成熟魅力：《非常私密東南亞》（3月27日播映）

全新旅遊實境節目《非常私密東南亞》將由4位熟男演員李善均、張恆準、有份演出《財閥家的小兒子》的金度賢和金南喜，帶觀眾在東南亞尋找當地隱藏名勝和貼地美食。

據悉李善均過去曾因拍戲而在柬埔寨逗留4個月，當時他還多次搭巴士來往柬埔寨與泰國邊境，擁有豐富東南亞生活經驗！今次他率領討厭潮濕天氣的張恆準、「綜藝新手」金度賢和金南喜，展開東南亞之旅，節目主打零修飾、展現坦率樣貌一面。

海外餐廳：《生意天才白社長》（4月2日首播）

由韓國頂級餐廳經營專家白種元主理的《生意天才白社長》現正開業！節目中白老師將率領李章宇、少女時代成員Yuri、John Park、GOT7 BamBam等，在意大利拿坡里開設韓食餐廳，並挑戰在世界各地售買韓國食物。

齊齊旅行：《Tripmate,Who Are You?》（已全套上架）

《Tripmate,Who Are You?》是國際旅遊綜藝節目，3位來自越南、泰國和印尼藝人，分別與女團Apink普美和南珠、Highlight的孫東雲、李鎮赫、Sam Kim見面，並分組到韓國名勝包括南海、東海和濟州島，展開為期3天小旅行，呈現出截然不同的旅行方式。

（即時娛樂）