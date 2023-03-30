炎明熹翻唱張國榮金曲 零修音片段今晚6時推出 (15:57)

張國榮（哥哥）逝世20年，無綫一連3個周末推出以《永遠寵愛張國榮》為主題的特備節目，包括同名綜藝節目《永遠寵愛張國榮》、《勁歌金曲張國榮特輯》、重播經典劇集《儂本多情》，及精選了3套哥哥電影作品《永遠寵愛張國榮：日落巴黎》、《胭脂扣》及《阿飛正傳》等分別於翡翠台及J2播放。

無綫官方社交網「See Saw先」找來炎明熹（Gigi）以清唱方式獻唱哥哥4首經典金曲，包括《為你鍾情》、《今生今世》、《風繼續吹》及《追》，相關片段將於今晚6時播出。製作組透露，4首金曲均由Gigi親自挑選，幕後人員將「零修音」原裝直出。片段中的Gigi以素顏眼鏡Look上陣，她說︰「因為See Saw先嘅觀眾睇得最多就係我呢個樣，我同工作人員都覺得咁樣出鏡，可能對佢哋嚟講更有親切感。其實我唔係好鍾意化妝出鏡，呢個係我最舒服嘅狀態。」

工作人員指Gigi曾主動要求重錄致敬獻唱片段︰「原本上星期拍咗一次，但Gigi覺得自己當時把聲爭咗啲，因為嗰日做完嘢有啲攰，佢就主動要求過幾日再錄過，好有誠意、對自己好有要求，亦都希望以最好嘅狀態向哥哥致敬。」Gigi每次錄音前都認真研究最適合清唱的Key、人聲及音樂聲應如何配合，以及最佳的演繹方法；錄音時又說「我可以嘗試嘅」為自己打氣。她對工作人員非常友善，全程與大家有商有量之餘，錄完所有歌曲後亦向工作人員道謝。

（即時娛樂）