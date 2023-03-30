姜濤呂爵安爭做民選影帝 毛舜筠影后雙提名 戰大熱鄭秀文 (17:42)

《第六屆MOVIE6全民票選電影大獎》今日公布各獎項5強名單，姜濤和MIRROR隊友呂爵安齊入圍角逐民選影帝；毛舜筠以兩個民選影后提名，戰大熱鄭秀文。（大會提供 / 明報製圖）

《第六屆MOVIE6全民票選電影大獎》今日公布民選5強名單，男團MIRROR多位成員入圍。姜濤憑《阿媽有咗第二個》躋身「最佳男主角」及「最佳新演員」最後5強，他主唱的《阿媽有咗第二個》電影主題曲《風雨不改》亦入選「最佳原創電影歌曲」。

呂爵安（Edan）憑《闔家辣》及《過時‧過節》兩部電影入圍角逐「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳新演員」及主唱的《過時‧過節》主題曲《攀上天梯的螞蟻》而獲得合共5個提名，成為本屆最多獎項入圍的演員。此外，他在「最佳新演員」一項上同時有2個入圍名額，勝算比人高。呂爵安說︰「好高興能夠參演呢部電影，同咁多位前輩一齊合作係我嘅榮幸，多謝大家鍾意呢部電影。」

上屆民選「最佳新演員」得主盧瀚霆今年以《過時‧過節》成功入圍爭奪「最佳男配角」一獎。

今年的「最佳新演員」5強名單均是MIRROR成員，包括佔了兩個席位的呂爵安、姜濤、柳應廷及江𤒹生。憑《忽然心動》獲得「最佳新演員」提名的江𤒹生表示：「好高興能夠參演這部電影，多謝大家支持我會繼續努力。」

「最佳女主角」之爭同樣精彩，毛舜筠憑《阿媽有咗第二個》及《過時‧過節》的角色，在最後5強中佔兩席位；其他入圍者還有憑《流水落花》「天美姨姨」一角成為影后大熱的鄭秀文、《正義迴廊》的蘇玉華及《飯戲攻心》的鄧麗欣。

（即時娛樂）