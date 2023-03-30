和解在後｜趙善恆讚蘇雅琳厲害 袁富華演技令人大開眼界 (17:59)

趙善恆（恆仔）為ViuTV執導兼主演新劇《和解在後》，並找來COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）合作，帶出立場不同也能有共存空間的道理。「我想透過圍繞調解員的故事，引起大家的思考。當遇到爭執時，應該先處理心情，後處理事情。我平日遇上爭拗時，會深呼吸後走開，之後再處理。」恆仔在劇中飾演調解員葉志凡，與飾演法律系畢業生的Ivy有不少對手戲。他說兩人首次合作不算熟絡，對方在拍攝初期未敢放膽演，要不時送上鼓勵及安慰。「Ivy有次要演情緒崩潰戲，她很擔心。拍攝當日，我刻意大聲喝罵及以言語攻擊Ivy，試圖令她情緒崩潰。她最後拍了兩次就完成，證明她有能力應付。她不但有潛質，而且很厲害﹗」

談到劇中飾演父親的袁富華（Ben），恆仔以「大開眼界」來形容對方的演出。「拍《一秒拳王》時，我們沒對手戲。今次，我拍每場戲都見到他在演繹上的變化。他能以一個眼神、說話語調將場戲推至另一層次。有場吵架戲，我動了真火，想不到自己的情緒會去到那麼大。」恆仔感謝劇中飾演其上司的谷德昭常跟他討論劇情和拍攝手法，令他獲益良多；身在英國的填詞人黃偉文為劇集度身訂做出主題曲《記得梳頭》的詞。談到與相戀10年的譚杏藍分手，恆仔不願多談，稱目前感情真空，暫時寄情工作。

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（即時娛樂）