張學友《60+巡迴演唱會》6月澳門展開 不求破場次紀錄：見好就收 (18:03)

張學友表示個唱海報造型，是他心目中最理想60+的形象，他笑說：「雖然事實跟照片是有差距，但還是希望能留給自己最美好的回憶。」（大會提供）

張學友今天（30日）宣布全新巡迴演唱會正式啟動，已有3年時間沒有與各地傳媒正式見面，張學友在澳門舉行記者會，吸引大批傳媒採訪。在記者會上，大會準備了短片，回顧張學友歷年9次個人演唱會片段，從《張學友87'演唱會》開始，畫面跨越30多個年頭，看見張學友的舞台演繹，由青澀生疏到成熟穩練，唯獨不變是他的歌聲。

看著自己歷年演唱會片段，學友笑說：「老了！但進步了！」張學友屢創演唱會新紀錄，1995年《友學友演唱會》100場、2007年《學友光年演唱會》105場、2010年《張學友1/2世紀演唱會》147場，2016年《學友 經典演唱會》233場，但破紀錄從不是張學友做演唱會追求目標，他說：「盡力做好每一場表演，每多做一場，就代表有更多一點的支持，再一次感謝大家對我的眷顧。」

回顧歷年演唱會後，記者會重頭戲開始，現場燈光轉暗為張學友第10次全新個人演唱會啟動儀式開始倒數，張學友走向舞台另一方高聳的燈塔旁，當學友輕觸燈塔，燈塔強烈的光束立刻照亮整個會場。

燈塔的光為海面上的船隻引路，照亮正確方向，大會準備燈塔寓意張學友有如華語樂壇的指路明燈。但對學友來說燈塔的光，就像他的初心指引著他，他說：「每次要想一個不一樣的演唱會，都會有迷惘的時候，但我總會提醒自己，我是喜歡唱歌、喜歡表演，該如何唱得更好、表演更精彩，我做演唱會的目標。」

啟動儀式後，現場正式公開此次演唱會名稱《張學友60+巡迴演唱會》，同時在大屏幕揭開主視覺海報。本次演唱會主視覺以水為元素，學友認為：「水是充滿可能性，無論面對任何困難，前路崎嶇難行，水總能找到出路，繼續前進。」同時也鼓勵自己時時要像水一般保持彈性，讓自己擁有前進的動力。

演唱會名定為「60+」，張學友坦言：「其實想過很多名字，但最後決定簡單一點，就用60+吧！」他覺得做為一位歌手，每張專輯、每個表演都記錄不同階段的自己。從主視覺相片中看到學友鬍鬚兩鬢斑白，學友直說這造型是他心目中最理想60+的形象，他笑說：「雖然事實跟照片是有差距，但還是希望能留給自己最美好的回憶。」

今次是張學友第10次演唱會，講到演唱會元素，學友最重要是唱得開心，觀眾看得高興，今次選澳門為巡唱首站，是因為澳門的場地多，原先亦考慮香港為首站，更想過戶外演出，但因為有很多技術問題，是戶外場地難解決，現在亦選址紅館，亦已入紙申請，最快明年2024年可以舉行。

至於演唱會舞蹈上的編排，學友表示不會迫自己體能挑戰，不會要求勁過上一次，能力應付做得到便可，上次粉絲見到他跳舞，亦叫他不要太辛苦，不要跳太多：「我見佢哋係真心關心我，我亦關注粉絲點睇，所以適合自己才會去做。」

至於2019年學友演唱會開了233場次，今次會否有壓力？學友表示不會太傻要打破紀錄，反而見好就收；學友亦提及在疫情期間，一直籌備音樂劇，這亦是他很大的心願，繼續在發展中。不過要在演唱會完成後，看反應如何才決定舉行日期。

學友對自己的叫座力難道沒信心？他說：「做呢行真係無沒安全感，要有危機感做事就會更好﹗」他說之前因疫情留在家中，坦言有點慌，跟團隊傾談要展開工作時候，最快可以做到就是演唱會。今次巡唱首站是6月9日在澳門展開，學友表示知道今天（30日）舉行記者會，前兩天已緊張失眠，而他的壓力來自別人對他的期望。

談到記者會播放他由1987年第一次演唱會，到今天的記者會，學友看片段時亦有感觸，第一次1987年演唱會，他用搏字來形容，笑言像是「拚命三郎」。至於今次演唱會，跟過去有何不同，學友說：「我嘗試選以前未唱過的歌，而今次最大挑戰是希望做到跟前9次不同，確是很難做。」

（即時娛樂）