無綫前新聞主播梁凱寧 化黑眼圈殘樣妝 分享失眠苦况 (19:32)

前無綫新聞部小花梁凱寧（Maggie）2019年離開無綫後，轉投香港開電視主持節目《開嚟見我》，後來放下全職工作重返校園修讀言語治療課程，現已成為一名言語治療師，工作地點由電視台變成醫院。Maggie未有放棄幕前工作，早前參與拍攝，分享身兼治療師及KOL的近况。原來，密密麻麻的工作曾一度令她失眠。

Maggie表示︰「充足嘅睡眠對於香港人嚟講真係好緊要。 以我為例， 平日要兼顧不同嘅工作，真係精神差啲都好難應付到每日嘅挑戰。其實我之前都受失眠困擾，無論係數綿羊定係臨瞓前做瑜伽，都係成日瞓唔着。我已經聽咗醫生嘅意見，戒咗喺臨瞓前玩電話同埋保持每日作息定時，但都係成日攤喺張牀眼光光。有時就算畀我瞓得着，又會好易醒，搞到我成日冇精神，個人仲好易忟。醫生話我呢啲全部都係失眠嘅症狀，原來喺香港每10個人就有7個同我一樣有失眠問題，所以都咪話唔嚴重。」她曾想過服食安眠藥，但怕有副作用及產生依賴性，會愈食愈多，最後決定找醫生問專業意見，現已解決了失眠問題。

Maggie最近更獲委任為「助眠大使」，拍攝宣傳片當日化了一個深黑眼圈妝，在牀上重現受失眠困擾時的樣子。她說︰「今次真係超大犧牲，因為拍攝兩條影片，全部都要加上大大嘅黑眼圈，面青口唇白，頭髮又亂，同以往嘅形象真係好大出入，哈哈！不過，對於劇本中嘅好多失眠細節，我真係好有同感，尤其是瞌住眼瞓做瑜伽、愈眼瞓愈肚餓嘅情節，真係真實上演過，諗番真係又慘又搞笑。希望畀大家見到我唔同嘅一面，彌補番我小小嘅犧牲啦。」

（即時娛樂）