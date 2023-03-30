郭富城苦練普通話跟囡囡溝通 忙開巡唱 靠視像維繫父女情 (20:15)

「第47屆香港國際電影節」今晚（30日）於尖沙嘴文化中心舉行開幕禮，由鄭保瑞執導、林家棟、楊樂文（Lokman）、伍詠詩、吳廷燁、陳湛文、黃文慧合演的《命案》亞洲首映，以及導演許鞍華與兩位詩人黃燦然和廖偉棠合作的《詩》世界首映打響頭炮，電影節一連12天，將呈獻來自多國共197部電影。

連續5年擔任電影節大使的郭富城，剛完成美加4場《舞林外傳》巡迴演唱會趕回港，他認為拍電影講緣分和努力，故希望盡力為電影節做好推廣，以及促進各國電影人交流的任務，他又提到通關後，再跟美加樂迷重聚，感受到大家的熱情，非常開心，之後會飛星馬及澳門等地，繼續做巡迴騷，但兩個女要返學，不能陪伴在身邊，彼此掛念的時候，會靠視像對話維繫感情，正研究7月暑假舉行的澳門站演出帶女兒捧場，城城又說：「4月復活節是女兒二寶生日，最近都在為她籌備慶祝活動。」

城城表示最近也分身兼顧電影，除了揀劇本，也為為電影《老爸是旺財》配音，對他來講是新嘗試：「一直為我主演電影配普通話對白配音員，身體不舒服，導演提出由我親自去配音，但我普通話不純正，所以聘請老師邊教邊配，我都學上癮，希望以後由自己配音，亦幫到我跟兩個女溝通，我個女叻過我，有時大寶會講『爸爸不是這樣說』，然後倒過來教我。」

林家棟被《命案》監製朱淑儀大讚接戲不計較酬勞，且很用心演戲，家棟謙稱好劇本難求，問到是否不收酬金，或者電影上映後共享分紅？他笑說：「共享單車呀，其實未知。最重要口碑好，戲中演傻人，比起《智齒》演抑壓角色更辛苦，試過一個鏡頭拍30幾次，聲嘶力竭嗌到聲沙，故事講命運，亦都用上好多新人，希望觀眾會喜歡。」

（即時娛樂）