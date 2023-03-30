梁詠琪MV捲抄襲風波 「心呼吸」再發聲明 爆「公關災難」 (21:44)

由常霖法師等善長成立的「心呼吸」慈善團體，早前邀來梁詠琪（Gigi）為機構演繹主題曲《停一停•心呼吸》，並由林嘉欣老公袁劍偉（Steve）拍攝MV，惟MV捲抄襲風波惹爭議，事後MV被下架。

「心呼吸」團隊今晚（30日）在facebook專頁發聲明，回應Chloeography Project創作團隊日前的聲明，聲明內容表示昨天（29日）「心呼吸」已跟製作團隊及Chloeography Project創作團直接溝通了解：「感恩各製作單位當初義不容辭響應慈善，付出了自己的精神及時間，齊心製作《停一停•心呼吸》歌曲及音樂錄像，本意乃希望透過歌曲及影像，為公眾介紹『用心感受呼吸』這個簡單的心安方法，以舒緩負面情緒，但現在為各方帶來困擾，我們深感抱歉。

每個困難都是學習和進步的機會。『心呼吸』作為本港慈善團體，會繼續堅持我們的理念，為香港人推廣心安方法，在忙碌生活中適時停下來，以減壓和舒緩情緒。感謝大家對心呼吸的關注。」

不過這篇聲明卻爆出「公關災難」，被網民洗版式狂轟，有網民表示聲明沒回應MV涉抄襲風波，亦沒有認錯：「呢篇公關文...自己破壞自己形象。做慈善唔係大晒，本意好都唔係大晒。依家呢篇嘢又令人增加困擾。唔道歉，係驚認咗抄襲就要賠償啫，明嘅。」﹑「喂，對人哋一句道歉都冇嘅！有冇惡成咁樣呀？咁邪惡仲話做善事？」﹑「一句道歉都無」﹑「成篇文都冇承認過抄襲㗎喎」﹑「直接溝通了解之後，請問結果係？仍然查緊，定係佢地會發聲明，定係點？如果有溝通，咁溝通咗咩？佢地查緊，你地查緊，你地唔要個mv，佢地再拍過mv？未明朗前，唔需要指責邊個先。」﹑「溝通同了解完呢？咁大個仔，識得最基本嘅“道歉”嘛？」﹑「所以你個回應，係出一段冇回應嘅回應？厲害喎﹗」﹑「成段嘢都無point嘅，抄完唔使道歉？人地都講左要求你地道歉啦！」

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（即時娛樂）