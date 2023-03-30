梁詠琪回應MV涉抄襲 稱畫面相似 留待導演袁劍偉處理 (22:06)

梁詠琪（Gigi）早前為常霖法師與善長成立的慈善團體「心呼吸」，獻唱主題曲《停一停 • 心呼吸》，MV則由林嘉欣的丈夫袁劍偉執導，惟該MV在網上平台上架數天後，有藝術創作團隊Chloeography Project在社交平台發嚴正聲明，指控《停一停•心呼吸》MV涉嫌抄襲。

MV中出現的畫面、拍攝地點及道具等，都與團隊於2018年作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》的宣傳影像畫面及相片，達9成相似，隨即鬧出抄襲風波。Chloeography Project要求將MV中相關的畫面移除並公開道歉，MV隨後亦已下架，梁詠琪事後透過經理人表示，她並無參與MV創意部分。

Gigi今晚（30日）出席時尚品牌酒會，穿上粉紅色長裙的她散發仙氣，與台灣型男施柏宇同場，2人在現場派心。

Gigi對於該MV涉抄襲並被要求下架，她表示不緊要，知道導演袁劍偉正面處理中，等待他稍後回應。問到會否重拍MV，Gigi稱暫時尚未研究，但如果重拍當然願意，因為一心想為慈善團體宣傳正面信息。

Gigi表示發生此事，正好應了歌曲內容：「我有用深呼吸方法，都有用的。人生就是這樣，不如意的事隨時發生，要懂怎樣安撫情緒，正面面對。」Gigi看過有關該創作團體的相片截圖，也覺得的確相似，但沒研究團體是否也是抄上抄，現在留待導演和「心呼吸」團隊處理。

Gigi回想入行多年，從未遇過同類事件；此歌由倫永亮創作，她只負責主唱和拍MV，演繹時感覺平和及舒服，Gigi重申今次與慈善團體合作是義務性質，沒有收取酬勞。至於Chloeography Project方面，未有跟Gigi聯絡，要求就事件道歉，她說：「我只負責唱和拍攝MV，該團體沒有直接聯絡我，交由導演及『心呼吸』處理。（下次拍MV會否小心？）做好自己本分，根本沒有太多時間去參與，發生今次事件後都會多加注意。」

（即時娛樂）